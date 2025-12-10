Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

证监会与港交所据报致函保荐人 关注IPO申请质素

股市
更新时间：10:14 2025-12-10 HKT
发布时间：10:14 2025-12-10 HKT

据彭博报道，证监会与港交所（388）日前联合致函IPO保荐人称，对近期新上市申请中所观察到的质素下滑，以及某些不合规行为的监管关切。

报道指，两间机构上周五（5日）发信，信中提及的问题包括上市文件草拟品质差、未能回应监管机构的意见，以及无法及时联系负责IPO的人员，又批评上市文件草稿篇幅不必要地过长，例如将其他章节的段落复制至摘要中，以及对商业模式的描述过于复杂。

报道又指不少市场参与者，尤其是保荐机构的部分申报材料质素欠佳令人担忧，某些从业者可能不熟悉相关监管要求，且/或缺乏处理香港新上市申请的充分经验。

彭博引述证监会发言人指，证监会与联交所持续欢迎优质企业来港上市，并支持充满活力的资本市场生态。证监会将继续与联交所紧密合作，维护香港新上市申请的质量与标准。

今年香港IPO市场强劲复苏，已募集超过340亿美元资金，势将创下四年新高。据交易所统计，目前约有300家公司排队等候上市。

