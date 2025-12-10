港股略见超卖 短线或有反弹｜古天后

12月10日，大致多云，初时有一两阵雨。联储局将于今明两日议息，议息结果将于香港时间周四凌零公布，而白宫国家经济委员会主任Kevin Hassett，亦系下届联储局主席表示，联储局本周减息空间可以多过0.25厘，不过佢目前并非有投票权嘅联储局官员，所以佢放鸽并未对美股带嚟太大刺激。美股隔晚个别发展，道指低开14点后，一度升218点，其后一度倒跌205点，收市跌179点或0.38%，报47560；标指回吐6点或0.09%，报6840；纳指升30点或0.13%，报23576。

重磅股中，虽然美国放寛Nvidia对华出口H200晶片，但中国限制中企使用H200晶片，令其股价一度跌1.2%，收市跌幅则收窄至0.3%；Meta回软跌1.5%；微软行政总裁Satya Nadella到访印度与总理莫迪会面后宣布，未来4年将于印度投资175亿美元，拓展AI及云端业务，股价反复靠稳。摩根大通高层警告消费者环境略显脆弱，其股价自己插水4.7%，为跌幅最大道指成份股，不过高盛反弹1.1%。Google宣布于2026年推出AI眼镜，拖累伙拍Meta开发智能眼镜Ray-Ban太阳眼镜品牌生产商EssilorLuxottica，股价跌5.6%。

高盛：客户对AI及美股前景趋审慎

高盛指出，经过11月大调整后，客户对AI及美股投资前景趋于审慎，782位接受调查的机构投资者，平均预期标指明年底将升上介乎7000至7500，乐观程度远低于10月底，当时唔少客户预料标指到1月时可升抵7200。虽然乐观程度减退，1%受访者预估美国经济于明年陷入衰退，只有10%估计增长低于1.5%，强化非衰退性宽松周期预期，对风险资产即股价带来支持。

联储局议息前，美国10年期债息曾回落2.34个基点，至4.141厘，对息口较敏感嘅2年期债息跌1.22个基点，至3.5628厘。全球最大上市对冲基金公司Man Group首席市场策略员Kristina Hooper表示，如果债券市场开始质疑下任联储局主席嘅独立性，当局将可能推行量化宽松(QE)措施以压低长期债息。美汇指数曾升0.22%至99.31，日圆挫0.67%至156.96兑每美元。比特币再度失守9万美元，一度跌1.95%，低见89554美元，其后急弹逾5%，至接近9.45万美元。

港股考验25000水平支持力度

港股算上周多次未能企稳26000水平后，本周走势偏软，一周五反弹后，本周开局连跌两个交易日，昨日恒生指数略为高开后即低走，其后跌幅更扩大至378点，全日跌331点或1.28%，报收25434，成交额2102亿，连续两日跌市成交均超过2000亿元，较上周平均1800亿元有所增加。虽然内地正召开重要会议，当局重申，会继续实施更加积极财政政策，及适度宽松货币政策，以保持经济动力，但具体并未见政策上有何任新意，暂时亦未见再有大型实质政策推出，所以缺乏推动大市向上嘅力量。不过，目前亦未见有重大利淡消息，港股仍于区间内上落，虽然恒指连续两个交易日跌穿100日线，短线技术走势转差，估计大市将由上周于26000水平窄幅争持，转向考验25000水平支持，但预期25000-25200水平支持力度不弱，成功守住此关后，或将展开反弹，不过多条移动平均线，却由之前嘅支持位，变成重重阻力。今日大市反弹首个阻力为25600，下一阻力为25750-25800；大市要扭转目前弱势，至少要重返20日线，重返26000水平之上，方能摆脱弱势，重拾升轨。

