恒指高开1点 宝济药业首挂升129% 中国白银升7%｜港股开市

市场观望美国联储局议息结果，美股周二未有明确方向，三大指数个别发展。道指收跌179点或0.38%，报47560点；标指跌6点或0.09%，报6840点；纳指升30点或0.13%，报23576点；反映中国概念股表现的金龙指数跌1.37%，报7730点。

重磅科技股亦升跌不一，Tesla收涨1.27%，Alphabet涨1.07%，亚马逊升0.45%，微软升0.2%；苹果及英伟达分别跌0.26%及0.31%，Meta跌1.48%。

摩根大通跌4.66%，创4月份以来最大单日跌幅，此前该公司管层表示，预计2026年全年支出1050亿美元，远超预期；又警告消费者环境略显脆弱。

美国劳工部的职位空缺及劳动力流动调查（JOLTS）显示，10月份的职位空缺达767万个，升至五个月来的最高水平，高于市场预期的715万。下任联储局主席热门人选、白宫国家经济委员会主任哈塞特表示，联储局「有充足空间」大幅减息，即减息多过0.25厘。

美团升1% 京东跌0.52%

港股方面，恒指今早高开1点，报25435点。科网股个别发展，美团（3690）升1.07%；百度（9888）升0.9%；腾讯（700）微跌0.08%；阿里巴巴（9988）跌0.26%；网易（9999）跌1.22%。

丽新发展（488）宣布，出售中国建设银行大厦五成权益，出售作价接近35亿元。有消息指，买家为京东集团（9618）旗下公司。京东跌0.52%；丽新发展则升4.76%。

宝济药业（2659）今日新上市，开报60.5元，较招股价26.38元高出129.34%。

银价再创新高，现货白银首次站上60美元。中国白银集团（815）升7.46%。

北水动向方面，昨日净买入港股5.31亿港元。腾讯（700）、小米（1810）、阿里巴巴（9988）分别获净买入8.78亿港元、5.4亿港元、4.25亿港元；泡泡玛特（9992）、中芯（981）、三生制药（1530）分别遭净卖出5.74亿港元、1.18亿港元、9,139万港元。