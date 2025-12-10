恒指全日窄幅上落 成交不足2000亿 分析：需关注鲍威尔会后货币政策信号｜港股收市

美国联储局公布议息结果前夕，市场观望气氛浓厚，恒生指数全日窄幅上落，收市升106点，报25540点，大市成交降至1934亿元，跌破2000亿元大关，北水则录得净流出约10亿元。

恒指轻微高开1点之后，走势反复，早段曾降至25257点，跌177点，但经过本周一及周二连跌两日之后，在低位终于有支持，加上内地通胀数据符预期，减轻市场对通缩的忧虑，恒指下午走势转好，并以全日高位25540点收市。投资者入市态度审慎，全日高低波幅仅283点。

京东（9618）确认旗下公司购入中环建设银行大厦一半权益，股价微跌0.1元，至于早前同样在港置业的阿里巴巴（9988），股价则涨1.5%。据内媒引述阿里巴巴数据报道，阿里旗下AI应用程式千问自11月17日公测23天，月活跃用户数已突破3000万，成为全球增长最快的AI应用。重磅科技股当中，美团（3690）表现较佳，股价抽升2.7%，刚好以100元「红底股」收市。美团与阿里合计，推高恒指53点。

相关文章：中资加速投资香港 京东近35亿购中环商厦业权 集团︰始终看好在香港发展

汇丰控股（005）行政总裁艾桥智接受外媒访问表示，汇丰的简化工作还未达到重点，未来致力于将人工智能整合到汇丰的营运中，汇控股价升2%，收报111.7元，单计汇控已拉高恒指41点。

雅居乐（3383）对于收到清盘呈请，表示会极力反对，股价反弹6.5%，收市报0.33元。内房股周二经过一轮洗仓之后，终于显著回升，万科（2202）升逾一成三，融创中国（1918）升近9%。

高歌证券金融首席分析师聂振邦表示，若周五前恒指未能成功突破100天线，后续走势利淡概率较大，料25000至25200区间将成为重要支撑位。他续指，需关注联储局主席鲍威尔会后记者会释放的货币政策信号，若美股应声下跌，则港股亦将面临压力。

---

恒指今早轻微高开1点后，走势反复向下，最多曾跌176点，低见25257点。中午收报25325点，跌109点或0.4%，成交957.43亿元。

科指跌37点或0.7%，报5516点。科网股个别发展，腾讯（700）跌0.99%；阿里巴巴（9988）升0.59%；美团（3690）升1.18%。

京东（9618）确认购入丽新发展（488）旗下中国建设银行大厦五成权益。京东半日跌0.78%；丽新发展升1.58%。

长飞光纤光缆（6869）拟折让近15%配股，净筹22.3亿元发展海外业务，股价一度升8.1%，中午收报39.64元，升4.53%。

资源股有追捧，紫金（2899）半日升1.53%；宏桥（1378）升1.53%。

---

0930：市场观望美国联储局议息结果，美股周二未有明确方向，三大指数个别发展。道指收跌179点或0.38%，报47560点；标指跌6点或0.09%，报6840点；纳指升30点或0.13%，报23576点；反映中国概念股表现的金龙指数跌1.37%，报7730点。

重磅科技股亦升跌不一，Tesla收涨1.27%，Alphabet涨1.07%，亚马逊升0.45%，微软升0.2%；苹果及英伟达分别跌0.26%及0.31%，Meta跌1.48%。

摩根大通跌4.66%，创4月份以来最大单日跌幅，此前该公司管层表示，预计2026年全年支出1050亿美元，远超预期；又警告消费者环境略显脆弱。

美国劳工部的职位空缺及劳动力流动调查（JOLTS）显示，10月份的职位空缺达767万个，升至五个月来的最高水平，高于市场预期的715万。下任联储局主席热门人选、白宫国家经济委员会主任哈塞特表示，联储局「有充足空间」大幅减息，即减息多过0.25厘。

美团升1% 京东跌0.52%

港股方面，恒指今早高开1点，报25435点。科网股个别发展，美团（3690）升1.07%；百度（9888）升0.9%；腾讯（700）微跌0.08%；阿里巴巴（9988）跌0.26%；网易（9999）跌1.22%。

丽新发展（488）宣布，出售中国建设银行大厦五成权益，出售作价接近35亿元。有消息指，买家为京东集团（9618）旗下公司。京东跌0.52%；丽新发展则升4.76%。

相关文章：丽新发展确认近35亿出售中环建行大厦 集团：将大幅改善财务状况 据悉买方为京东

宝济药业（2659）今日新上市，开报60.5元，较招股价26.38元高出129.34%。

银价再创新高，现货白银首次站上60美元。中国白银集团（815）升7.46%。

北水动向方面，昨日净买入港股5.31亿港元。腾讯（700）、小米（1810）、阿里巴巴（9988）分别获净买入8.78亿港元、5.4亿港元、4.25亿港元；泡泡玛特（9992）、中芯（981）、三生制药（1530）分别遭净卖出5.74亿港元、1.18亿港元、9,139万港元。