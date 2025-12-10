气氛弱 抽新股多一重考虑｜唐牛

近日港股明显转弱，恒指昨日再跌331点，与100天线越行越远，与A股相对强势有点背道而驰，无论如何，本栏早于第四季开始时已强调，一定要以保住今年利润为目标，有跟足操作（即轻仓上路、动态trading）的话，最近应该只是皮外伤，唔会入肉。

超购逾千倍新股表现仍亮丽

市况疲弱，连带新股气氛亦转淡，不少公开发售冇回拨（Plan B）的新股，在货源相对归边的情况下，依然跌穿招股价。

参考近期的数据，暂时得出的结论是，如果超额认购过千倍的话，由于严重供不应求（如顶头搥也未必稳中一手），暗盘以至上市时表现仍然亮丽，但如果只得数百倍甚至更少，则要提防有穿底的风险，是故入飞前一刻，最好望一望预计超额倍数，才作最后决定。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本栏逢周一、三刊出