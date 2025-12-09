道指早段升逾百点 纳指跌0.3% 巴克莱：议息后声明或加鹰派措辞

美股三大指数在美联储议息会议前夕走势个别发展，延迟发布的9月职位空缺与劳动力流动调查（JOLTS）亦即将公布，市场观望情绪浓厚。

道指报47842点，升103点；标指报6842点，跌4点；纳指报23461点，跌84点或0.3%。

美国总统特朗普批准辉达（NVDA）向中国批准的客户销售其H200 GPU，NVDA跌0.8%；甲骨文 （ORCL） 将发布业绩，跌0.1%；欧盟委员会正式对Alphabet旗下Google展开反垄断调查，Google跌0.3%。

巴克莱：料会后声明将加入鹰派措辞

巴克莱预期，美联储将于本周议息会议上将政策利率降至介乎3.5%至3.75%，降息幅度为25个基点，并相信会后声明将加入鹰派措辞，暗示明年1月将暂缓降息。

该行认为，新的经济预测摘要可能显示经济预测变化不大，最新利率点阵图预料将反映2026年及2027年会各降息一次，每次25个基点，2028年则维持不变，预计长期利率中值预测将保持在3%。

