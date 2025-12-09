HASHKEY招股集资最多逾16亿 入场费2808元 引入9名基名投资者

本港持牌虚拟资产交易所Hashkey Exchange母企HASHKEY（3887）由今日（9日）起至周五（12日）招股，拟发行2.41亿股，一成在港公开发售，招股价5.95元至6.95元，集资最多约16.75亿元，每手400股，入场费2,808.04元，将于12月17日正式挂牌，摩通、国泰海通与国泰君安国际为联席保荐人。

该股引入UBS AM Singapore、富达基金、CDH、信庭基金、Infini、至源（990）、利通、Space Z PTE. LTD.及Shining Light Grace Limited合共9名基石投资者，投资总额7,500万美元。

为亚洲最大区域性在岸平台

HASHKEY提供一个持牌数字资产平台以提供交易促成服务、链上服务及资产管理服务，其平台具备发行和流通代币化现实世界资产的能力，并已推出HashKey链，亦即一个可扩展且具互操作性的Layer 2基础架构，专为支持链上迁移而设计。

根据弗若斯特沙利文资料，按2024年交易量计，集团是亚洲最大的区域性在岸平台；在交易业务之外，按质押资产计，亦是亚洲最大的链上服务提供商；以在管资产计，也是亚洲最大的数字资产管理机构。截至9月30日，该平台共支持80种数字资产代币，涵盖多个类别，包括主要Layer-1资产、去中心化金融（DeFi）代币、稳定币及新兴生态系统项目。

截至10月31日，集圂分别拥有约14.8亿元的现金及现金等价物以及总值5.7亿元的数字资产，数字资产中，主流代币占比89%，包括ETH、BTC、USDC、USDT及SOL。

去年亏损扩大至11.9亿

业绩方面，HASHKEY去年收入录7.2亿元，按年升2.47倍，亏损11.9亿元，按年扩大1.05倍；以今年首6个月计，收入按年跌26%至2.84亿元，亏损则收窄34%至5.1亿元。

至于是次集资所得款项净额用途，约40%用于技术及基础设施迭代；约40%用于市场拓展与生态系统合作伙伴关系；约10%用于营运及风险管理；约10%则用于营运资金及一般企业用途。

