恒指暂以26000为好淡分界线｜古天后

12月9日，大致天晴，稍后渐转多云，晚上有一两阵微雨。本周四香港时间凌晨美国联储局将有议息结果，周一美股缺乏方向，市场观望议后会议纪录，以揣测明年息口路径。道指收市报47739，跌215点或0.45%；标指跌23点或0.35%，报6846；纳指跌32点或0.14%，报23545。美国商务部据报即将允许Nvidia H200晶片出口到中国，刺激Nvidia股价回升1.7%，盘后股价再升逾2%。

派拉蒙敌意收购华纳兄弟探索

至于其他重磅股，微软升1.6%，Tesla回软跌3.4%，Alphabet跌2.3%。国际商业机器（IBM）斥资93亿美元收购数据串流平台Confluent，股价升0.4%。派拉蒙天舞（Paramount Skydance）宣布出价每股30美元现金，敌意收购华纳兄弟探索，股价升9%，华纳兄弟股价抽高4.4%，而上周五同意以每股27.75美元现金收购华纳兄弟影视制作及串流业务嘅Netflix股价跌3.4%。

华尔街专家吁减持「科企七雄」

Oppenheimer资产管理策略员John Stoltzfus估计，标指明年底将升见8100点，即较现水平高出18%，并且连续3年为对前景最乐观嘅华尔街策略员。佢指出，股票依然系最为睇好嘅资产类别，利好因素包括宽松货币及财政政策，以及企业盈利表现仍强劲。华尔街专家、Yardeni Research创办人Ed Yardeni建议，投资者应降低「科企七雄」配置水平，因为边际利润将面临愈来愈大竞争，反观其他标指成份股则受惠于科技发展。

联储局议息前，美国10年期债息最多升5.6个基点，至4.196厘，对息口较敏感嘅2年期债息涨4.4个基点，至3.608厘。美汇指数一度升0.24%至99.23，日圆跌0.4%至155.99兑每美元。加密货币「一哥」比特币最多扬升2.27%，至92,285美元，其后回落至9.1万美元以下水平。除非比特币重返10万美元企稳，否则加密货币已进入有波幅、无升幅嘅走势。

恒指有机会向25200寻支持

至于港股昨日反复偏软，恒生指数低开17点后，一度随内地股市升66点，见26151高位后遇沽压，午后恒指一度跌329点，低见25755，全日跌319点，报收25765，成交额增至2,062亿元，跌市成交增加，反映沽压回升。夜期继续偏软，ADR则靠稳，今早黑期仍然于25800水平上下徘徊。港股一直无法重返20日线及50日线企稳，目前此两线正缓缓向下，而昨日更再失5日线及10日线，甚至连100日线亦再次失守，令整体走势再度转弱。如今日无法重返100日线，目前约处于25833，即无法重返25850企稳，短线沽压料加大，料大市有机会进一步向25600/25400及日线保力加通道底部25200寻找支持。

本周市场仍聚焦美国联储局议息，本月减息0.25厘已为市场共识，联储局主席发言及官员其后放鹰或放鸽，将影响市场气氛。另一方面，日本央行亦将于本周五议息，虽然日央行早已放风透露将加息，市场亦已有差不多两星期时间消化此消息，但正式公布后为市场带嚟几大震荡亦无法预期，料投资者愈趋审慎，港股受影响下，向上动力大打折扣。

目前25950-26000为短线移动区间中轴位置，本周恒指仍将于此水平上下约400至500点上落，即下方首个支持约在25500-25600，而上方26300-26400阻力仍大。至于今日反弹首个阻力为25900-25950；下方首个支持为25600-25650。

