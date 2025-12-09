恒指轻微高开 阿里升逾1% 小米回购 海天调味拟派特别息｜港股开市

美国联储局周二起一连两日议息前夕，美股三大指数周一全线向下，道指跌215点或0.45%，报47739点；标指跌23点或0.35%，报6846点；纳指则跌32点或0.14%，报23545点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.08%至7837点。目前市场已高度预期联储局将于本周减息，但美国债息持续向上，其中10年期债息最新升至4.172厘。

Nvidia盘后升逾2%

焦点股中，美国允许英伟达（Nvidia）在符合条件并获批准下，向中国及其他国家客户出口其高效能AI晶片H200，但必须支付25%交易收益给美国政府。消息刺激Nvidia（NVDA）股价向上，周一收升1.7%后，盘后再升2.3%至189.9美元。

小米昨斥逾两亿回购股份

港股方面，恒指今早高开15点，报25780点。科网股个别发展，腾讯（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）升1.1%；美团（3690）无起跌；京东（9618）升0.2%。至于小米（1810）昨日（8日）斥资约2.04亿元回购480万股，惟今早股价跌0.2%。

周大福系内股权变动

个股消息中，周大福系内股权变动，周大福资本（CTF Capital）将所持周大福珠宝（1929）近54%股权，转让予一家由周大福企业和CTF Capital分别持有65%和35%股权的子公司持有，以有效持股计算，周大福企业持有周大福珠宝35.1%股权；同时，周大福企业目前亦持股73.98%周大福创建（659）及45.24%新世界发展（017）。上述3间上市公司之中，周大福珠宝及周大福创建今早股价无起跌，新世界则跌0.6%。

海天调味考虑派发特别股息

此外，海天调味（3288）拟于12月18日举行董事会会议，考虑派发特别股息及审议未来3年股东回报规划；该股开市报31.9元，升0.4%。

北水动向方面，昨日净买入港股15.4亿元，其中小米（1810）、中芯（981）及泡泡玛特（9992）分别获净买入11.73亿元、4.67亿元及4.32亿元；而腾讯（700）、华虹半导体（1347）及中国平安（2318）分别遭净卖出7.62亿元、2.09亿元及1.8亿元。