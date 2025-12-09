恒指收跌331点 成交逾两千亿 分析料明年目标31000点｜港股收市

美国联储局今日起一连两日召开议息会议，港股高开低走，曾最多跌近380点，终收报25434，跌331点，恒指和国指连跌两日。大市成交额2102亿元，连续3日多于两千亿元。汇丰和富途证券均预计明年恒生指数目标为31000点。

恒指高开15点，报25780，升幅曾扩大至54点，高见25820，但其后节节下跌，尾市低见25386，跌378点，终收报25434，跌331点。国指失守9000点关口，收报8936点，跌147点；科指收报5554点，跌107点。

美国总统特朗普表示，将允许Nvidia向获批准的中国客户，出售H200人工智能（AI）晶片。消息令国产晶片股下跌，中芯国际（981）收报68.85元，跌4.1%；华虹半导体（1347）报75.15元，跌5.4%；上海复旦（1385）报41.46元，跌1.3%。

雅居乐（3383）被中企提出清盘呈请，股价应声急挫收报0.31元，跌18.4%。其他内房股亦走低，中国金茂（817）收报1.16元，跌15.3%；龙湖集团（960）报9.23元，跌6.7%；越秀地产（123）报4.16元，跌5.5%。

「B仔股」歌礼制药（1672）公布，治疗肥胖症药物研究在减重和胃肠道耐受性方面均展现出同类最佳的潜力，计划明年首季向美国食品药品监督管理局（FDA）递交相关数据。歌礼制药收报16.91元，升18%。其他医药股同样走高，药明生物（2269）收报33.56元，升1.9%；中国生物制药（1177）报6.87元，升1.3%；药明康德（2359）报104.6元，升1.1%，以上3股为表现最好的蓝筹股。不过，彭博报道，美国国会将通过一项两党共同支持的法案，以阻止部分中国生物技术公司获得政府资助的合约，并授权政府禁止美国对中国AI及先进电脑运算领域的投资。

科技股齐向下

科技股齐向下，小米（1810）收报41.26元，跌3.1%；美团（3690）报97.35元，跌2.2%；阿里巴巴（9988）报150.9元，跌1.6%；京东（9618）报114.9元，跌1.1%；腾讯（700）报602.5元，跌0.4%。

蓝筹股方面，信义玻璃（868）收报8.27元，跌8.1%，为表现最差的蓝筹股。汇控（005）报109.5元，升0.4%。

汇丰私人银行及财富管理北亚首席投资总监何伟华预计，明年底恒生指数目标为31000点，主要受益于正面的市场流动性和盈利趋势。中国政策聚焦提振内需，有望支持2026年的企业利润率提升并推动盈利增长。

富途证券首席分析师谭智乐表示，受到估值修正及科技行业增长带动，恒指明年目标预计为31000点。假若宏观经济环境改善及整体企业盈利持续增长，恒指目标更有机会达到34000点。

恒指持续弱势，今早高开15点后，旋即倒跌及逐步向下，截至中午亦以近最低位收市，报25549点，跌215点或0.84%，成交1,077亿；科指方面，中午收报5587点，跌74点或1.3%。

蓝筹股中，小米（1810）及腾讯（700）分别跌2.7%及0.7%，连同紫金（2899）急跌4%，为半日拖累恒指的主要股份。

单计股价变幅，信义玻璃（868）及信义光能（968）更分别泻逾6%及4.3%，为表现最差蓝筹；相反，药明生物（2269）及万洲（288）分别逆市升逾3%及升1.5%，为表现最佳蓝筹。

内地11月光伏组件产量跌逾2%

此外，光伏太阳能股明显受压，另一信义系股份信义能源（3868）亦跌逾4%；福莱特玻璃（6865）跌3.5%；新特能源（1799）跌2.3%；福耀玻璃（3606）亦1.7%。

消息面上，据SMM（上海有色网）数据显示，今年11月光伏组件整体产量按月跌2.43%。爱建证券发报告指，国内12月终端装机进展不及企业心理预期，同时组件价格的上涨带来下游企业采买的抵触情绪，国内组件库存水平止降转增；海外方面，终端进入淡季，且出口退税的影响淡化，海外需求开始大幅下降，企业同步下修排产。

此外，野村发表报告表示，中国光伏行业近期出现反内卷积极信号，相信行业中期加强自律，将可维持较高利用率、推动价格复苏及提升盈利水平，但短期内仍要面临库存偏高及下游季节性需求疲软，导致产品价格趋弱的问题，目前预计11月份多晶硅产量将按月下降约2万吨至12万吨，硅片产量按月降5%至57GW，电池产量按月降2%至57GW。

美国联储局周二起一连两日议息前夕，美股三大指数周一全线向下，道指跌215点或0.45%，报47739点；标指跌23点或0.35%，报6846点；纳指则跌32点或0.14%，报23545点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.08%至7837点。目前市场已高度预期联储局将于本周减息，但美国债息持续向上，其中10年期债息最新升至4.172厘。

Nvidia盘后升逾2%

焦点股中，美国允许英伟达（Nvidia）在符合条件并获批准下，向中国及其他国家客户出口其高效能AI晶片H200，但必须支付25%交易收益给美国政府。消息刺激Nvidia（NVDA）股价向上，周一收升1.7%后，盘后再升2.3%至189.9美元。

相关文章：特朗普准Nvidia H200晶片销华 美政府需「收税」25%

小米昨斥逾两亿回购股份

港股方面，恒指今早高开15点，报25780点。科网股个别发展，腾讯（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）升1.1%；美团（3690）无起跌；京东（9618）升0.2%。至于小米（1810）昨日（8日）斥资约2.04亿元回购480万股，惟今早股价跌0.2%。

周大福系内股权变动

个股消息中，周大福系内股权变动，周大福资本（CTF Capital）将所持周大福珠宝（1929）近54%股权，转让予一家由周大福企业和CTF Capital分别持有65%和35%股权的子公司持有，以有效持股计算，周大福企业持有周大福珠宝35.1%股权；同时，周大福企业目前亦持股73.98%周大福创建（659）及45.24%新世界发展（017）。上述3间上市公司之中，周大福珠宝及周大福创建今早股价无起跌，新世界则跌0.6%。

相关文章：周大福系大变动 CTF Capital所持周大福珠宝近54%股权 转让予周大福企业

海天调味考虑派发特别股息

此外，海天调味（3288）拟于12月18日举行董事会会议，考虑派发特别股息及审议未来3年股东回报规划；该股开市报31.9元，升0.4%。

北水动向方面，昨日净买入港股15.4亿元，其中小米（1810）、中芯（981）及泡泡玛特（9992）分别获净买入11.73亿元、4.67亿元及4.32亿元；而腾讯（700）、华虹半导体（1347）及中国平安（2318）分别遭净卖出7.62亿元、2.09亿元及1.8亿元。