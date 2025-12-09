恒指半日跌215点 小米挫近3% 光伏太阳能股受压 信义玻璃泻逾6%｜港股开市

恒指持续弱势，今早高开15点后，旋即倒跌及逐步向下，截至中午亦以近最低位收市，报25549点，跌215点或0.84%，成交1,077亿；科指方面，中午收报5587点，跌74点或1.3%。

蓝筹股中，小米（1810）及腾讯（700）分别跌2.7%及0.7%，连同紫金（2899）急跌4%，为半日拖累恒指的主要股份。

单计股价变幅，信义玻璃（868）及信义光能（968）更分别泻逾6%及4.3%，为表现最差蓝筹；相反，药明生物（2269）及万洲（288）分别逆市升逾3%及升1.5%，为表现最佳蓝筹。

内地11月光伏组件产量跌逾2%

此外，光伏太阳能股明显受压，另一信义系股份信义能源（3868）亦跌逾4%；福莱特玻璃（6865）跌3.5%；新特能源（1799）跌2.3%；福耀玻璃（3606）亦1.7%。

消息面上，据SMM（上海有色网）数据显示，今年11月光伏组件整体产量按月跌2.43%。爱建证券发报告指，国内12月终端装机进展不及企业心理预期，同时组件价格的上涨带来下游企业采买的抵触情绪，国内组件库存水平止降转增；海外方面，终端进入淡季，且出口退税的影响淡化，海外需求开始大幅下降，企业同步下修排产。

此外，野村发表报告表示，中国光伏行业近期出现反内卷积极信号，相信行业中期加强自律，将可维持较高利用率、推动价格复苏及提升盈利水平，但短期内仍要面临库存偏高及下游季节性需求疲软，导致产品价格趋弱的问题，目前预计11月份多晶硅产量将按月下降约2万吨至12万吨，硅片产量按月降5%至57GW，电池产量按月降2%至57GW。

-----

美国联储局周二起一连两日议息前夕，美股三大指数周一全线向下，道指跌215点或0.45%，报47739点；标指跌23点或0.35%，报6846点；纳指则跌32点或0.14%，报23545点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.08%至7837点。目前市场已高度预期联储局将于本周减息，但美国债息持续向上，其中10年期债息最新升至4.172厘。

Nvidia盘后升逾2%

焦点股中，美国允许英伟达（Nvidia）在符合条件并获批准下，向中国及其他国家客户出口其高效能AI晶片H200，但必须支付25%交易收益给美国政府。消息刺激Nvidia（NVDA）股价向上，周一收升1.7%后，盘后再升2.3%至189.9美元。

相关文章：特朗普准Nvidia H200晶片销华 美政府需「收税」25%

小米昨斥逾两亿回购股份

港股方面，恒指今早高开15点，报25780点。科网股个别发展，腾讯（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）升1.1%；美团（3690）无起跌；京东（9618）升0.2%。至于小米（1810）昨日（8日）斥资约2.04亿元回购480万股，惟今早股价跌0.2%。

周大福系内股权变动

个股消息中，周大福系内股权变动，周大福资本（CTF Capital）将所持周大福珠宝（1929）近54%股权，转让予一家由周大福企业和CTF Capital分别持有65%和35%股权的子公司持有，以有效持股计算，周大福企业持有周大福珠宝35.1%股权；同时，周大福企业目前亦持股73.98%周大福创建（659）及45.24%新世界发展（017）。上述3间上市公司之中，周大福珠宝及周大福创建今早股价无起跌，新世界则跌0.6%。

相关文章：周大福系大变动 CTF Capital所持周大福珠宝近54%股权 转让予周大福企业

海天调味考虑派发特别股息

此外，海天调味（3288）拟于12月18日举行董事会会议，考虑派发特别股息及审议未来3年股东回报规划；该股开市报31.9元，升0.4%。

北水动向方面，昨日净买入港股15.4亿元，其中小米（1810）、中芯（981）及泡泡玛特（9992）分别获净买入11.73亿元、4.67亿元及4.32亿元；而腾讯（700）、华虹半导体（1347）及中国平安（2318）分别遭净卖出7.62亿元、2.09亿元及1.8亿元。