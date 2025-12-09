Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日跌215点 小米挫近3% 光伏太阳能股受压 信义玻璃泻逾6%｜港股开市

股市
更新时间：12:15 2025-12-09 HKT
发布时间：09:24 2025-12-09 HKT

恒指持续弱势，今早高开15点后，旋即倒跌及逐步向下，截至中午亦以近最低位收市，报25549点，跌215点或0.84%，成交1,077亿；科指方面，中午收报5587点，跌74点或1.3%。

蓝筹股中，小米（1810）及腾讯（700）分别跌2.7%及0.7%，连同紫金（2899）急跌4%，为半日拖累恒指的主要股份。

单计股价变幅，信义玻璃（868）及信义光能（968）更分别泻逾6%及4.3%，为表现最差蓝筹；相反，药明生物（2269）及万洲（288）分别逆市升逾3%及升1.5%，为表现最佳蓝筹。

内地11月光伏组件产量跌逾2%

此外，光伏太阳能股明显受压，另一信义系股份信义能源（3868）亦跌逾4%；福莱特玻璃（6865）跌3.5%；新特能源（1799）跌2.3%；福耀玻璃（3606）亦1.7%。

消息面上，据SMM（上海有色网）数据显示，今年11月光伏组件整体产量按月跌2.43%。爱建证券发报告指，国内12月终端装机进展不及企业心理预期，同时组件价格的上涨带来下游企业采买的抵触情绪，国内组件库存水平止降转增；海外方面，终端进入淡季，且出口退税的影响淡化，海外需求开始大幅下降，企业同步下修排产。

此外，野村发表报告表示，中国光伏行业近期出现反内卷积极信号，相信行业中期加强自律，将可维持较高利用率、推动价格复苏及提升盈利水平，但短期内仍要面临库存偏高及下游季节性需求疲软，导致产品价格趋弱的问题，目前预计11月份多晶硅产量将按月下降约2万吨至12万吨，硅片产量按月降5%至57GW，电池产量按月降2%至57GW。

-----

美国联储局周二起一连两日议息前夕，美股三大指数周一全线向下，道指跌215点或0.45%，报47739点；标指跌23点或0.35%，报6846点；纳指则跌32点或0.14%，报23545点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.08%至7837点。目前市场已高度预期联储局将于本周减息，但美国债息持续向上，其中10年期债息最新升至4.172厘。

Nvidia盘后升逾2%

焦点股中，美国允许英伟达（Nvidia）在符合条件并获批准下，向中国及其他国家客户出口其高效能AI晶片H200，但必须支付25%交易收益给美国政府。消息刺激Nvidia（NVDA）股价向上，周一收升1.7%后，盘后再升2.3%至189.9美元。

相关文章：特朗普准Nvidia H200晶片销华 美政府需「收税」25%

小米昨斥逾两亿回购股份

港股方面，恒指今早高开15点，报25780点。科网股个别发展，腾讯（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）升1.1%；美团（3690）无起跌；京东（9618）升0.2%。至于小米（1810）昨日（8日）斥资约2.04亿元回购480万股，惟今早股价跌0.2%。

周大福系内股权变动

个股消息中，周大福系内股权变动，周大福资本（CTF Capital）将所持周大福珠宝（1929）近54%股权，转让予一家由周大福企业和CTF Capital分别持有65%和35%股权的子公司持有，以有效持股计算，周大福企业持有周大福珠宝35.1%股权；同时，周大福企业目前亦持股73.98%周大福创建（659）及45.24%新世界发展（017）。上述3间上市公司之中，周大福珠宝及周大福创建今早股价无起跌，新世界则跌0.6%。

相关文章：周大福系大变动 CTF Capital所持周大福珠宝近54%股权 转让予周大福企业

海天调味考虑派发特别股息

此外，海天调味（3288）拟于12月18日举行董事会会议，考虑派发特别股息及审议未来3年股东回报规划；该股开市报31.9元，升0.4%。

北水动向方面，昨日净买入港股15.4亿元，其中小米（1810）、中芯（981）及泡泡玛特（9992）分别获净买入11.73亿元、4.67亿元及4.32亿元；而腾讯（700）、华虹半导体（1347）及中国平安（2318）分别遭净卖出7.62亿元、2.09亿元及1.8亿元。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
23小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
22小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
6小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
15小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
20小时前
01:08
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
13小时前
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
奇闻趣事
5小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
3小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
20小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
16小时前