美股三大指数涨跌不一 CFLT升近30% 大摩：美股迎「看涨格局」

本周全球市场迎来「超级央行周」，债券市场气氛持续紧绷，美股三大指数涨跌不一。

道指报47924点，跌30点；标指报6876点，升6点；纳指报23650点，升71点或0.3%。

据华尔街日报报道，IBM正进行高层谈判，计划以约110亿美元收购数据流平台Confluent (CFLT)，CFLT急升29.93%；博通（AVGO）升3.12%；机器人概念iRobot（IRBT）走高，涨超8.6%。

大摩：标普500年末目标位7800点

摩根士丹利策略师Michael Wilson领导的团队认为，鉴于企业盈利预期改善和美联储降息预期，美国股市面临「看涨格局」，其对标普500指数的12个月目标位为7800点，意味着较当前水平有约14%的上涨空间。

市场期待「圣诞老人行情」延续涨势，惟美银策略师Michael Hartnett预警，若美联储主席Fed周四释出过于鸽派的讯号，恐引发长天期公债遭抛售，进而压抑股市年末表现。