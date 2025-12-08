内地审批赴美上市停滞 今年仅13企获开绿灯

除了美国拟收紧上市要求外，中国审批企业赴美上市的程序亦停滞不前。本报翻查中证监的公开资讯显示，对上一间获批赴美上市的公司为智慧物流环球，于今年4月15日取得境外发行上市审案通知书，并于10月在纳交所挂牌。而由年初至今，只有13间公司通过中证监的境外上市备案，可在美国上市，包括微牛、霸王茶姬、一亩田等。

会计师料中国监管机构慢慢放开

有会计师透露，中企赴美上市其中一个重要的樽颈位为中证监境外上市备案。盈立证券董事总经理黄键文表示，中国对企业赴美上市的监管要求提高了，但个人认为中证监越来越清楚应该容许那些企业在美挂牌，如有私募基金和创投投过的公司，上市团体是更加专业的机构参与，相信中国监管机构会慢慢放开，让中企继续上市。

今年只有13间公司通过中证监的境外上市备案。

纳交所今年9月初公布，为主要在中国营运的公司，重新引入最低新股集资额要求，基于美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）无法审计底稿，故借此加强对投资者的保护，并提高公司的流动性。

相关文章：纳交所拟增中概股上市门槛 要求集资最少近2亿 一项隐性要求恐难达标