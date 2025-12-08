市场静待本周美联储议息｜古天后

12月8日，天晴干燥，吹和缓偏北风。上周美联储降息预期升温，截至12月5日，CME「美联储观察」工具显示，本周议息减息0.25厘概率为86.2%。内地12月即将召开中央政治局会议、中央经济工作会议，加上美联储议息会议，有望为市场提供中长期政策方向及短期流动性信号。受惠美联储降息预期升温，贵金属板块料有追捧。至于中央经济工作会议聚焦方向，关注可能被重点提及或获得产业政策支持产业，如新质生产力、内需消费等板块。经过前期估值回调，科技成长板块有望迎来修复机会。

美联储议息会议即将于本周四香港时间有结果，料议息前市场博弈加剧，议息会议决议及会后鲍爷讲话对于全球资本流动将有影响。美股仍于高位震荡，大部份已公布业绩美企，均见盈利表现喺关税影响下，表现一定韧性。A股同样以震荡结构为主。不过A股市场中长期向好大方向无变，预期进一步释放保险资金入市潜力，为市场注入更大增量流动性。内地已明确提出多项重点措施，旨在提高资本市场制度包容性及适应性，为市场长期健康发展提供制度根基。

买卖两闲 投资者12月鸣金收兵

至于上周港股闷局一场，恒生指数全周波幅仅615点，周五恒指报收26085，按周回升227点，刚好重返20周线，并收高于5日线及10日线。而港股目前于25800-26100形成一大型成交密集区，暂时处于此密集区顶部附近，加上5日线已升穿10日线，短期技术走势有所改善。不过成交则保持淡静，虽然周五成交额回升至2,104亿元，但当日有部份成交来算恒指季检后调整，实际成交应不足2,000亿元，即使不撇除呢个因素，全周平均成交额为1,866亿元，亦较对上截至11月28日嘅一周平均2,183亿元有所减少，买卖两闲之下，反映投资者于12月普遍鸣金收兵，甚至有部份投资者先计数减磅套利离场。

虽然短线港股技术走势正改善，但缺乏成交配合下，港股暂未有动力再向上攻顶，预料12月余下时间仍保持区间上落，或待下年1月开季，基金再作部署，港股方有更明确方向。以估值而言，港股相对仍算合理，尤其科技股相对美股相关股份，估值存在唔少折让，相信港股后市表现仍乐观，只系短线值博率有限，未宜太过进取。短线港股于25800-25900有初步支持，下一支持为25500，更大支持为25200；至于上方26200-26300阻力仍大，下一阻力为26500，更大阻力为25800。

古天后