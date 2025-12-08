纳交所拟增中概股上市门槛 要求集资最少近2亿 一项隐性要求恐难达标

美国纳斯达克交易所拟修订上市要求，要求申请上市的中国企业集资门槛最少达2,500万美元（约1.95亿港元），惟该建议仍有待美国证交会（SEC）审批，未知何时落实。有本地证券行高层指出，虽然有意赴美上市的中港企业忧虑能否达该新修订的上市要求，但由于纳交所上市门槛较低、投资回报率高、财务规范要求较弹性，以及需时亦较短，故未有放弃并继续推进上市计划。有会计师则估计，应该有一部分公司未能符合该要求而放弃赴美上市。

发行人需获美国投资者认可

周大福控股旗下互联网券商盈立证券（uSMART）每年会进行约20只美股新股分销，该公司董事总经理黄键文表示，现时该公司的中国和香港企业客户，忧虑能否在美国上市集资2,500万美元。当中，难在其有美国投资者占比等隐性要求，换言之，发行人要获得美国投资者的认可。

他指出，如果美国投资者占比要求与现时相若，个人认为「还是可以做」，而该公司的客户会继续尝试在美国挂牌，因为投资回报率较高，投入约100万至200万美元（约780万至1,560万港元）的上市费用，可以集资约数百万至数千万美元，而香港GEM板上市费用约3,000万元，加上即使未能挂牌，公司整个架构和合规性更加完善。

美财务规范性要求仍较港高

撇除中证监审批时间，中企在美上市需时约6至9个月，香港需时12至18个月，因为现时本地排队上市的公司太多。对于有本地鸡煲和火锅餐厅赴美国上市，他认为这些公司已符合美国上市要求，若在港上市的差别为本地财务规范性要求较高，美国较为弹性，更透露有马来西亚鸡煲店亦有意赴美上市。

至于美国投资者现时对中概股有否兴趣？他表示主要视乎这些公司是否真的「赚钱」，看重投资回报，坦言美国投资者在疫后更加关注亚洲公司的财务真实性。同时，投资者偏好高增长行业，如与人工智能（AI）和加密货币相关。他提及，公司看好美国为全球资本集中的市场，加上纳交所本身是上市公司，是盈利机构，仍会鼓励全球公司在纳交所上市。虽然中美关系会影响中概股上市，但长线而言，美国会一直调整标准，「但不会完全㩒住」。

部份中小企或需放弃美上市

德勤中国华南区主管合伙人欧振兴预计，若纳交所新规例获批后，应有部分拟赴美上市的公司因未能符合集资2,500万美元的要求而放弃上市计划，而四大会计师行一向少做小型美股新股。

其中德勤今年首3季度，有25间内地和32间香港公司赴美上市，共有57间，按年升54%；集资额10.5亿美元，按年升26%，但平均融资额跌18%至1,842.1万美元。他解释，香港股票整体估值不差及股市畅旺，若在港没有同类公司估值可参考，以及未符合香港主板上市要求，中企才会考虑去美国上市，又指「本地GEM板表现一般，小型公司不如去美国上」。虽然美股估值高，但港股估值可比性较高，市场环境对中企和港企更友善。

