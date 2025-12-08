恒指轻微低开 百度再升3% 银诺纳北水涨2% 分析：提防减息预期已反映 ｜港股开市

美国联储局将于本周二起一连两日议息，市场预期减息0.25厘机率高达86%，将影响全球资金走向。港股上周在窄幅波动中整理，恒指100天线「失而复得」态势，但分析指市场已提前消化减息因素，港股短期会维持窄幅波动，在25700至26200点区间波动。

恒指今早低开17点，报26067点。科网股个别发展，腾讯（700）跌0.4%；阿里巴巴（9988）无升跌；美团（3690）跌0.7%；京东（9618）升0.3%；小米（1810）亦升0.3%。

百度确认拟议分拆消息

百度（9888）表示，注意到上周五（5日）有媒体报道集团拟分拆非全资附属公司昆仑芯（北京）进行独立上市的消息，昨确认正就拟议分拆及上市进行评估，称倘进行拟议分拆及上市，将须经相关监管审批程序，而并不保证拟议分拆及上市将会进行。该股开市续升逾3%，报125.6元。

人保于泽涉嫌严重违纪违法

个股消息中，中国人民保险集团（1339）公布，根据中央纪委国家监委网站于12月6日所披露的消息，人保副总裁于泽涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，但该事项不影响公司经营管理。该股开市升1.6%，报7.12元。

4只半新股获纳入港股通

此外，信达生物（1801） 今日正式「染蓝」，开市升1%；同日有4只半新股获纳入港股通，其中富卫集团（1828）开市跌0.5%；奥克斯电气（2580）跌2%；银诺医药（2591）升2%；奇瑞汽车（9973）跌0.8%。

减息预期已提前反映在美股

本周市场聚焦全球央行议息会议，以及主席鲍威尔召开的货币政策记者会，或将预示明年息率走势。博威环球资产管理金融首席分析师聂振邦表示，若美联储如期实施25个基点降息，由于该预期已提前反映在美股走势中，美国科技股可能面临承压，而拖累港股表现。他续指，近期纳指连续出现十字星K线，显示多空双方博弈激烈，好淡争持，即使降息落地，恒指也难现明显上升行情。

恒指上试26300点有阻力

uSMART盈立证券研究部执行董事黄德几亦称，恒指上试26300点暂有阻力，且这一势态或将维持至年底。他进一步指出，受美国总统特朗普影响，预计下任联储局主席是鸽派，因此未来货币政策仍有降息空间，为港股市场提供相对宽松的外部流动性环境。

展望本周，除联储局将于周四公布议息结果外，日本央行行长植田和男将于下周二出席公开活动；甲骨文亦将于下周公布业绩。此外，内地将公布居民消费价格指数（CPI）及进出口等重要经济数据。

