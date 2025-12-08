内银股拖累 恒指跌319点 分析：港股未有明确方向 料短期内维持上落市走势 ｜港股收市

内地出口数据理想，A股走势向好，但在美国公布议息结果之前，大市观望气氛仍然浓厚。恒指上周五收复两万六千点关口之后，升势无以为继，在重磅内银股下挫拖累之下，全日下跌319点，以25765点收市。

大市成交2062亿元，较上周五轻微下跌。北水全日流入15亿，较上周增加一成四。

内房危机持续，据外电报道，万达集团旗下商业地产部门要求将一只4亿美元的债券延期两年，市场担心内房危机令内银坏帐增加。此外，内地明年采取宽松货币政策，投资者忧虑或令息差进一步收窄。

五大国有银行当中，建设银行（939）跌幅最大，下挫4%，其次是工商银行（1398）跌3.5%，以及中国银行（3988）回落2.6%。单计这三大银行，已拖低恒指96点。至于农业银行（1288）以及交通银行（3328），亦分别下跌0.2%以及1.3%。

其他股份方面，百度（9888）表示，对于分拆非全资附属公司昆仑芯（北京）科技进行独立上市，目前正进行评估，尚未有最终决定，但股价仍抽升3.5%。

信达生物(1801)首日正式染蓝，股价反高潮下跌，收市报85.6元，下挫7%。深交所公布，富卫集团（01828）、奥克斯电气（2580）、银诺医药（2591）及奇瑞汽车（9973）获调入港股通标的证券名单，但4只新贵全面下跌，当中富卫集团跌最少，只跌2.4%，而银诺医药则跌最多，跌幅超过一成四。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）在英国曼彻斯特的无人商店In:Five宣布停运，香港科技探索股价回软2%。

黄德几：倾向采取较防守性部署

盈立证券研究部执行董事黄德几表示，对于机构投资者来说，今年在港股已有足够利润，即是已「收够筹」，因此倾向采取较防守性部署，预计港股在26300点有大阻力，或下试25100点至25200点支持位。光大证券国际证券策略师伍礼贤亦认为，大市成交淡静，港股未有明确方向，料短期内仍维持上落市走势。

------------------------------

恒指今早低开17点后，走势持续向下，最多曾跌298点，低见25787点，中午亦以近半日低位收市，报25799点，跌285点或1.1%，成交1,154亿元。科指方面，中午报5648点，跌13点或0.24%。

重磅蓝筹股中，汇控（005）及建行（939）分别跌1.8%及2.8%，连同阿里（9988）跌1.1%，为拖低恒指主要股份；相反，中芯（981）及平保（2318）逆市升3.2%及2.2%，支撑大市。

信达生物「染蓝」跌逾8%

单计股价变幅，百度（9888）表明就分拆昆仑芯作评估，半日升3.3%，为表现最佳蓝筹。另一方面，今日正式「染蓝」的信达生物（1801）半日急跌8.5%，而上一轮才染蓝的泡泡玛特（9992），同样急跌逾8%。

消息面上，信达生物隔晚公布，7款创新产品成功纳入新版《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》，包括达伯舒新增适应症、信必敏、奥壹新、达伯特、达伯乐、睿妥、捷帕力。新版国家医保药品目录将于2026年1月1日起正式实施。

泡泡玛特方面，德银报告指Labubu产能从上半年的1,000万只拉升至年底的月均5,000万只，但对于依赖「酷」和「稀缺」属性的潮流玩具而言，普及往往是热度衰退的前兆。该行又指，Labubu及其他热门IP的市场溢价已见消退，给予泡泡玛特「持有」评级，目标价228元。

除了泡泡玛特之外，部份新消费概念股亦见向下，其中巨子生物（2367）跌逾4%；老铺黄金（6181）跌4%；布鲁可（325）及锅圈（2517）亦分别跌3.2%及2.3%，毛戈平（1318）则跌1.8%。

-----

美国联储局将于本周二起一连两日议息，市场预期减息0.25厘机率高达86%，将影响全球资金走向。港股上周在窄幅波动中整理，恒指100天线「失而复得」态势，但分析指市场已提前消化减息因素，港股短期会维持窄幅波动，在25700至26200点区间波动。

恒指今早低开17点，报26067点。科网股个别发展，腾讯（700）跌0.4%；阿里巴巴（9988）无升跌；美团（3690）跌0.7%；京东（9618）升0.3%；小米（1810）亦升0.3%。

百度确认拟议分拆消息

百度（9888）表示，注意到上周五（5日）有媒体报道集团拟分拆非全资附属公司昆仑芯（北京）进行独立上市的消息，昨确认正就拟议分拆及上市进行评估，称倘进行拟议分拆及上市，将须经相关监管审批程序，而并不保证拟议分拆及上市将会进行。该股开市续升逾3%，报125.6元。

人保于泽涉嫌严重违纪违法

个股消息中，中国人民保险集团（1339）公布，根据中央纪委国家监委网站于12月6日所披露的消息，人保副总裁于泽涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，但该事项不影响公司经营管理。该股开市升1.6%，报7.12元。

4只半新股获纳入港股通

此外，信达生物（1801） 今日正式「染蓝」，开市升1%；同日有4只半新股获纳入港股通，其中富卫集团（1828）开市跌0.5%；奥克斯电气（2580）跌2%；银诺医药（2591）升2%；奇瑞汽车（9973）跌0.8%。

相关文章：信达生物今染蓝恐「中魔咒」 上轮泡泡玛特3个月跌3成 4只北水新贵同日登场

减息预期已提前反映在美股

本周市场聚焦全球央行议息会议，以及主席鲍威尔召开的货币政策记者会，或将预示明年息率走势。博威环球资产管理金融首席分析师聂振邦表示，若美联储如期实施25个基点降息，由于该预期已提前反映在美股走势中，美国科技股可能面临承压，而拖累港股表现。他续指，近期纳指连续出现十字星K线，显示多空双方博弈激烈，好淡争持，即使降息落地，恒指也难现明显上升行情。

恒指上试26300点有阻力

uSMART盈立证券研究部执行董事黄德几亦称，恒指上试26300点暂有阻力，且这一势态或将维持至年底。他进一步指出，受美国总统特朗普影响，预计下任联储局主席是鸽派，因此未来货币政策仍有降息空间，为港股市场提供相对宽松的外部流动性环境。

展望本周，除联储局将于周四公布议息结果外，日本央行行长植田和男将于下周二出席公开活动；甲骨文亦将于下周公布业绩。此外，内地将公布居民消费价格指数（CPI）及进出口等重要经济数据。

