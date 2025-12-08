有甚么心水高息股｜唐牛

近期直播被问得最多的，就系「有甚么心水高息股」。原因可以有很多，例如临近年尾，大家因为保住利润减仓，手头资金增加了，自然想揾稳阵增值渠道，高息股自然成为目标。本周储局议息，减息0.25厘可谓毫无悬念，高息股吸引力相对提升，变相又成为焦点。

重点不在产品而是时机

本栏一向对高息股情有独钟，财息兼收（赚价赚息）例子比比皆是，亦经常在直播及专栏分享，所以回应文初的查询，重点并不在产品选择，而是时机。皆因不少高息股及高息ETF在四方八面资金追捧下，已创出52周新高甚至历史新高，回报率及值博率同步回落，所以只能静待下一次股市回落才作部署了。

