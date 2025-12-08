信达生物今染蓝恐「中魔咒」 上轮泡泡玛特3个月跌3成 4只北水新贵同日登场

恒指公司上月公布季检结果后，有关变动将于今日（8日）生效，意味信达生物（1801） 正式「染蓝」，同时有6只半新股获纳入恒生综合指数，并有望成为「港股通」新贵；不过，由于极智嘉（2590）及禾赛科技（2525）为同股不同权股份，需满足上市满6个月的条件，因此本轮未有纳入港股通。至于上述变动会否带来炒作，光大证券国际证券策略师伍礼贤向《星岛头条》表示，北水新贵之中相对看好富卫集团（1828），主因属于A股相对稀缺股份；他又补充，个人仍比较看好「机械人概念股」极智嘉，预期未来获纳北水之时，将成为重点配置对象。

信达生物基本面强 后市续看好

市场向来有「染蓝魔咒」之说，即股份入选后不升反跌。翻查对上一轮获染蓝的泡泡玛特（9992）、京东物流（2618）及中国电信（728），自9月8日正式生效后，前两者股价至今累跌29%及5%，但中电信则累升约4%。至于信达生物上月获宣布染蓝后，至今则累升逾5%。

对于信达生物会否难逃「染蓝魔咒」？伍礼贤分析指，今次出现魔咒的机会不大，主因港股之前连跌四年，因此较容易出现魔咒，但过去两年港股整体呈现升势，加上信达生物基本面比较强劲，收入增长趋势显著，因此仍相对看好后市表现。

他强调，「染蓝」仅仅是一个概念，个人更着重个股的基本面，因此无论是蓝筹股与否，长远股价仍取决于公司业绩及业务发展等基本面。

4只北水新贵中 富卫相对较佳

另一方面，上交所宣布，因恒生综合中型股指数实施成份股调整，依据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的相关规定，调整港股通标的名单，纳入富卫集团、奥克斯电气（2580）、银诺医药（2591）及奇瑞汽车（9973），并自今日起生效。

在4只北水新贵之中，伍礼贤相对看好富卫集团（1828），主因属于A股相对稀缺股份，或较受北水关注，但要留意其市值相对较大，被爆炒机会较细。富卫上周五收报39.08元，上市至今仅累升2.8%，市值约499亿元。

极智嘉机械人概念煞食 惟未纳北水

此外，虽然极智嘉及禾赛科技为同股不同权股份，尚未满足上市满6个月的条件，因此本轮未有纳入港股通，但伍礼贤直言最看好「机械人概念股」极智嘉，主因其业务契合目前内地对「人形机器人」的产业政策支持方向；同时，这类股份在内地市场相对稀缺，预期未来纳入港股通时，较容易吸引资金关注，成为北水重点配置对象。

谈到买入北水新贵的时机，他建议投资者毋须急于一时，并提到半新股一般设有半年禁售期，因此投资者可以耐心等待股份解禁后，股价回落至相对吸引的低位才作部署。

顺带一提的是，除了上述恒指成份股及港股通变动外，国指今日亦会正式纳入信达生物、中国宏桥（1378）及百胜中国（9987），但剔除新奥能源（2688）、海底捞（6862）及新东方（9901）；科指则会纳入零跑汽车（9863），剔除ASMPT（522）。