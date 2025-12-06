金融监管总局发《通知》 下调险企投资风险因子

金融监管总局发布《关于调整保险公司相关业务风险因子的通知》 （《通知》），对保险公司相关业务风险因子进行下调。此调整涵盖长期持有沪深300指数成分股、中证红利低波动100指数成分股、科创板普通股、及出口信用保险业务的保费和准备金风险三大领域。金融监理总局相关司局负责人表示，此举旨在培养壮大耐心资本、支持科技创新。 有分析认为，松绑措施可为保险公司后续进一步投资操作或增持股票提供更大空间。

保险风险因子是保险公司投资和经营业务的资本占用占用衡量指标 ，就市场风险而言，风险因子越高，要求的最低资本越多。根据《通知》，持仓超过三年的沪深300指数成分股、中证红利低波动100指数成分股的风险因子将从0.3降至0.27；持仓超两年的科创板普通股的风险因子从0.4降至0.36；出口信用保险业务的保费和准备金风险因子亦分别下调至0.42；及0.545 。

助险企加大入市力度

金融监管总局负责人表示，该措施是为了有效防范风险，引导保险公司提升长期投资管理能力，强化资产负债匹配管理，完善偿付能力相关标准，推动保险公司持续稳健经营。 下调股票风险因子是为培育壮大耐心资本、支持科技创新；而保费风险因子、准备金风险因子的下调，相信可引导险企加大对外贸企业支持力度，有效服务国家战略。

内地官媒《新华社》引述分析指出，调降保险公司股票投资风险因子，能够鼓励保险公司加大入市力度，支持稳定和活跃资本市场。



