摩尔线程科创板挂牌 急升四倍赚逾24万

股市
更新时间：09:25 2025-12-06 HKT
发布时间：09:25 2025-12-06 HKT

在中美晶片战下，晶片股齐涌上市。有「中国版NVIDIA」之称的摩尔线程昨日在上交所科创板挂牌，最多曾较上市价114.28元劲升逾5倍，以收市600.5元（人民币，下同）计，升4.3倍，中一签（500股）大赚逾24.3万元，为内地年内新股「赚钱王」。该股一手难求，在回拨机制启动后，其网上发行最终中签率约0.036%，即是最终认购倍数达到约2751倍。

另传百度（9888）旗下人工智能（AI）晶片业务昆仑芯拟在港上市，刺激百度抽升最多7.8%，终收报121.6元，升5%，为表现最好的科指成分股。

彭博引述消息指，昆仑芯计划在2027年初前完成香港上市，最快明年首季递表。该公司在过去6个月完成一轮集资逾20亿元的融资，投资者包括中国移动基金等，估值由对上一轮融资的180亿元，增至约210亿元。昆仑芯的前身为百度智能芯片及架构部，于2021年完成独立融资，故由主要向百度供应芯片，转至在过去两年慢慢扩大外部销售，预计今年收入增至逾35亿元，当中逾半来自外部销售，并可望达致收支平衡。该公司去年收入约20亿元，净亏损约2亿元。

HashKey集团据报下周一建簿

另一边厢，IFR报道，本地持牌虚拟资产交易平台HashKey Exchange母企HashKey集团下周一将会建簿，集资2亿美元，较早前目标的5亿美元少，因为近来新股市场疲弱，及投资者在年尾较为不愿意蒙风险。
 

