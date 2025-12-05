Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国PCE数据前美股靠稳 道指早段升近百点 专家：经济数据难阻减息

股市
更新时间：22:35 2025-12-05 HKT
发布时间：22:35 2025-12-05 HKT

美国公布9月个人消费支出（PCE）物价指数前，美股开市靠稳。

道指报47932点，升82点；标指报6872点，升15点；纳指报23597点，升92点或0.4%。

Google母企Alphabet（GOOG）升1%；Nvidia（NVDA）升0.5%。

Netflix 720亿美元收购 现金加股票支付

Netflix（NFLX）大跌逾4%，与华纳兄弟（WBD）则升逾3%。双方达成收购协议，Netflix以720亿美元的现金及股权，收购华纳兄弟的电影和串流媒体资产，企业价值为827亿美元。每股华纳兄弟股东，将可获得23.25美元现金及4.5美元Netflix普通股。

专家：阁注鲍威尔数据后论调

瑞士嘉盛银行股票策略师Wolf von Rotberg指出，目前披露的经济数据不太可能阻止12月减息，但「可能会改变鲍威尔的语气」，倘若联储局主席鲍威尔强调通胀风险，市场或会重新评估2026年的息率走势，从而令长债孳息率曲线及股票估值带来更大压力。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
8小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
9小时前
被告卢彦铭否认强奸罪受审。刘晓曦摄
无业男涉梯间强奸已婚女网友 首见面即揽腰接吻 被捕后称「条女自愿同我扑嘢」
社会
7小时前
《爱．回家》骨干演员「离家」！朱茵同班同学宣布离巢 演艺路崎岖曾获刘丹8年「包伙食」
《爱．回家》骨干演员「离家」！朱茵同班同学宣布离巢 演艺路崎岖曾获刘丹8年「包伙食」
影视圈
8小时前
娱乐圈顶级巨星兄弟合共身家逾十亿 相聚土瓜湾超贴地叹平民美食 相识逾半世纪传曾反面
娱乐圈顶级巨星兄弟合共身家逾十亿 相聚土瓜湾超贴地叹平民美食 相识逾半世纪传曾反面
影视圈
9小时前
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
社会
9小时前
屋苑走廊鞋叠鞋 邻居谂起宏福苑巨灾忧阻走火 网民惊见门外泊超市手推车
屋苑走廊鞋叠鞋 邻居谂起宏福苑巨灾忧阻走火 网民惊见门外泊超市手推车｜Juicy叮
时事热话
6小时前
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
饮食
6小时前
屈臣氏周末快闪优惠！全场无门槛88折 指定货品送$50券 1招再减$20
屈臣氏周末快闪优惠！全场无门槛88折 指定货品送$50券 1招再减$20
时尚购物
6小时前
宏福苑五级火｜杨何蓓茵以「团结同心救援 并肩坚毅前行」为题去信全体公务员。杨何蓓茵fb
宏福苑五级火｜杨何蓓茵 : 4名公务员在火灾中罹难 逾120公仆痛失家园
社会
3小时前