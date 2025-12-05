美国PCE数据前美股靠稳 道指早段升近百点 专家：经济数据难阻减息

美国公布9月个人消费支出（PCE）物价指数前，美股开市靠稳。

道指报47932点，升82点；标指报6872点，升15点；纳指报23597点，升92点或0.4%。

Google母企Alphabet（GOOG）升1%；Nvidia（NVDA）升0.5%。

Netflix 720亿美元收购 现金加股票支付

Netflix（NFLX）大跌逾4%，与华纳兄弟（WBD）则升逾3%。双方达成收购协议，Netflix以720亿美元的现金及股权，收购华纳兄弟的电影和串流媒体资产，企业价值为827亿美元。每股华纳兄弟股东，将可获得23.25美元现金及4.5美元Netflix普通股。

专家：阁注鲍威尔数据后论调

瑞士嘉盛银行股票策略师Wolf von Rotberg指出，目前披露的经济数据不太可能阻止12月减息，但「可能会改变鲍威尔的语气」，倘若联储局主席鲍威尔强调通胀风险，市场或会重新评估2026年的息率走势，从而令长债孳息率曲线及股票估值带来更大压力。