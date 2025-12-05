煤气孵化怡斯莱据报弃英来港申上市 集资最多78亿

中华煤气（003）孵化的可再生燃料生产商怡斯莱（EcoCeres），据报选择到香港作为上市地，而放弃远赴英国，最快明年下半年上市。早前市传集资额5亿至10亿美元（约39亿至78亿港元）。

EcoCeresE：不回应传闻

coCeres回应报道指，根据公司政策，不会对潜在的市场交易发表评论，包括任何上市计划或上市地点传闻。

研在港挂牌后 寻第二上市

彭博引述消息人士报道，EcoCeres近期已跟港交所接洽，探讨在港上市的可行性。报道又指，怡斯莱有可能先在香港主要上市，再寻找第二上市。

彭博今年初曾报道，EcoCeres考虑在欧洲的交易所上市，伦敦是替代方案之一，仍当时并未排除到香港上市的可能性

。

SAF全球市占率两成

怡斯莱由中华煤气孵化并作为战略股东，采用自主专利技术，生产可持续航空燃料（SAF）、氢化植物油（HVO）和纤维素乙醇。去年全年SAF产量达到约18万吨，占全球SAF市场份额约20%，今年位于马来西亚的新厂房投成后，年产能谷过40万吨。