中金料明年恒指目标两万八以上 最牛看31000点 建议AI及收息股底做底仓

中金研究部董事总经理、首席港股与海外策略分析师刘刚表示，2026年港股盈利有望实现3%小幅正增长，叠加估值轻微抬升，基准情境下恒指目标28000至29000点；若政策加大居民收入改善与化债支持，带动盈利提升及外资流入，乐观情形下恒指可达30000点，极端乐观情境有望触及31000点。他预计，今年底恒指可企稳26000点，为2026年市场奠定基础。

宽松环境支持港股向上

刘刚指出，当前流动性环境相对宽裕，内地有效需求不足令宏观流动性维持松紧适度，海外2026年上半年亦将延续宽松格局，为港股提供支撑。策略上，市场机会聚焦结构性行情，建议以AI板块与分红资产作为底仓配置。

标指明年看6700点 料美国减息3次

美国市场方面，刘刚预期2025年底标普500指数达6700点，2026年目标7600至7800点，涨幅中位数约15%，核心依赖盈利支撑。他认为，美国减息3次可解决部分经济问题，通胀将于2026年第一、二季度逐步回落。美元方面，2025年第四季至2026年第一季将阶段性小幅走强，核心驱动为信用周期扩张。至于AI泡沫担忧，他表示目前仍处初期阶段，类比2000年科网泡沫的1996至1998年，不建议投资者过早离场。

长期看好黄金 倘见5500美元将超越美债

黄金配置上，刘刚强调其拥有长期价值，而由于波动性较高，建议黄金的首选策略是定投。他解释，黄金定价受基本面与关键买家增持双重影响，后者可对冲基本面利空，也是传统定价逻辑与黄金走势时常背离的核心原因。长远来看，他分析，假设黄金涨至每盎司5500美金，其总存量价值将超越美债规模，将形成「两套势均力敌的信用体系」，具有战略意义。

中国经济料震荡

中国市场方面，刘刚认为2026年中国经济大概率震荡，或阶段性下行，电动车补贴、地方以旧换新政策到期将带来短期压力，政策向居民端补贴、化债发力有望对冲影响。