卓越暗盘曾升逾4成 一手最多赚3150元 纳芯微曾跌近两成
更新时间：16:44 2025-12-05 HKT
下周一（8日）上市的卓越睿新（2687）及纳芯微（2676）今日于暗盘登场。卓越睿新在富途暗盘一度高见96元，较上市价67.5元高出近4成，以一手100股计，每手最多赚2,850元；其后股价升幅收窄，暂报88元，续升约30%。
根据辉立暗盘，该股最高达99元，以一手100股计，每手最多赚3,150元。该股现报88.4元，升约30%。
纳芯微暗盘一度跌18%
另一方面，上市价116元的纳芯微亦同时于暗盘交易，惟该股破发，在富途暗盘一度跌18%，低见94.2元，以一手100股计，每手最多蚀2180元；该股目前暂报105元，跌约9%。而在辉立暗盘，纳芯微暂报103.8元，跌约10%。
