Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

卓越暗盘曾升逾4成 一手最多赚3150元 纳芯微曾跌近两成

股市
更新时间：16:44 2025-12-05 HKT
发布时间：16:44 2025-12-05 HKT

下周一（8日）上市的卓越睿新（2687）及纳芯微（2676）今日于暗盘登场。卓越睿新在富途暗盘一度高见96元，较上市价67.5元高出近4成，以一手100股计，每手最多赚2,850元；其后股价升幅收窄，暂报88元，续升约30%。

根据辉立暗盘，该股最高达99元，以一手100股计，每手最多赚3,150元。该股现报88.4元，升约30%。

纳芯微暗盘一度跌18%

另一方面，上市价116元的纳芯微亦同时于暗盘交易，惟该股破发，在富途暗盘一度跌18%，低见94.2元，以一手100股计，每手最多蚀2180元；该股目前暂报105元，跌约9%。而在辉立暗盘，纳芯微暂报103.8元，跌约10%。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
社会
5小时前
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
3小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
5小时前
《同事三分亲》女星富商老公尖沙咀大炒车  Tesla座驾遭拦腰猛撞损毁严重  救护车赶到急送院
影视圈
7小时前
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得
大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
2025-12-04 17:52 HKT
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置｜Juicy叮
时事热话
7小时前
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
2025-12-04 17:45 HKT
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
11小时前