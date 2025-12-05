百度AI晶片部门昆仑芯传来港上市 最快明年首季交上市申请

据路透引述消息报道，百度（9888）的AI晶片部门昆仑芯计划来港上市，计划在2027年初前完成IPO，最早在2026年第一季向港交所提交上市申请。据该公司最近完成的一轮融资，估值达到210亿元人民币。

消息传出后，百度股价曾抽升7.7%。最新报121.6元，升5%。

报道指，报道引述知情人士指，昆仑芯过去六个月完成了最新一轮融资，从中国移动基金和其他私人投资者筹集了超过20亿元人民币。此轮融资对昆仑芯的估值约为210亿元人民币，较上一轮融资的180亿元人民币有所上升。

据报今年实现收支平衡

昆仑芯成立于2012年，最初是百度内部开发AI晶片的业务部门，此后已独立营运，但百度仍保留控股权。该公司主要向百度供应晶片，但在过去两年逐渐扩大了外部销售。

路透引述资料指，昆仑芯预计今年收入将增长至超过35亿元人民币并实现收支平衡。该公司2024年营收约20亿元人民币，净亏损约2亿元人民币。据消息人士称，到2025年，公司超过一半的收入预计将来自外部销售。该公司最先进的产品P800芯片今年获得了市场关注，主要供应国有企业和政府建设的数据中心项目。

昆仑芯上月推出了两款新的AI晶片产品：专注于推理的M100晶片，计划于2026年初推出；以及同时具备训练和推理能力的M300，计划于2027年初推出。

内地正积极推动国产晶片，应对美国对先进晶片的出口管制。多间中国AI晶片公司也纷纷上市。GPU制造商摩尔线程周五在上海上市，较上市价格上涨超过五倍。