天域半导体、遇见小面首挂「潜水」 各捐100万元支援宏福苑

天域半导体（2658）和遇见小面（2408）今日挂牌均「潜水」，并均就大埔火灾分别捐出100万元。天域半导体低开34.5%，暂报44.98元，跌22.5%，一手账面蚀651元；遇见小面低开近29%，暂报5.02元，跌28.7%，一手账面蚀1010元。

遇见小面：月底新加坡开设首店

中式连锁面店遇见小面董事长、执行董事兼首席执行官宋奇表示，公司已有11年历史，在中港合共开设近500家分店，并即将于本月底在新加坡开设首家店铺，象征公司向全球化迈出一步，而上市只是起点，公司会向著更高、更远的未来努力。

遇见小面较上市价7.04元低开近29%，早段于4.98元至5.5元徘徊，暂报5.02元，跌28.7%，一手500股账面蚀1010元。该股公开发售超购425倍，抽400手稳中一手，有142张「顶头槌飞」，每张获派13手，而国际配售超购4倍。

天域半导体：适时推进战略投资者和收购

天域半导体的管理层表示，上市为新起点，更是新的挑战，公司未来将齐心构建产能、加大研发投入等，适时推进战略投资者和收购。天域半导体较上市价58元低开34.5%，为低位，随即弹高见47.84元，暂报44.98元，跌22.5%，一手50股账面蚀651元。该股公开发售超购59.6倍，抽30手稳中一手，有8张「顶头槌飞」，每张获派381手，而国际配售超购1.5倍。