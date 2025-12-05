Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天域半导体、遇见小面首挂「潜水」 各捐100万元支援宏福苑

股市
更新时间：11:31 2025-12-05 HKT
发布时间：11:17 2025-12-05 HKT

天域半导体（2658）和遇见小面（2408）今日挂牌均「潜水」，并均就大埔火灾分别捐出100万元。天域半导体低开34.5%，暂报44.98元，跌22.5%，一手账面蚀651元；遇见小面低开近29%，暂报5.02元，跌28.7%，一手账面蚀1010元。

遇见小面：月底新加坡开设首店

中式连锁面店遇见小面董事长、执行董事兼首席执行官宋奇表示，公司已有11年历史，在中港合共开设近500家分店，并即将于本月底在新加坡开设首家店铺，象征公司向全球化迈出一步，而上市只是起点，公司会向著更高、更远的未来努力。

遇见小面较上市价7.04元低开近29%，早段于4.98元至5.5元徘徊，暂报5.02元，跌28.7%，一手500股账面蚀1010元。该股公开发售超购425倍，抽400手稳中一手，有142张「顶头槌飞」，每张获派13手，而国际配售超购4倍。

天域半导体：适时推进战略投资者和收购

天域半导体的管理层表示，上市为新起点，更是新的挑战，公司未来将齐心构建产能、加大研发投入等，适时推进战略投资者和收购。天域半导体较上市价58元低开34.5%，为低位，随即弹高见47.84元，暂报44.98元，跌22.5%，一手50股账面蚀651元。该股公开发售超购59.6倍，抽30手稳中一手，有8张「顶头槌飞」，每张获派381手，而国际配售超购1.5倍。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
18小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
6小时前
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
突发
9小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
5小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
12小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
17小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
18小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
15小时前
印度航空波音737客机失踪13年  竟被发现遗落加尔各答机场
即时国际
7小时前
星岛申诉王｜夺命大火市民添置家居「防火三宝」 灭火筒+灭火毡+烟雾侦测器正确使用手册
04:17
星岛申诉王｜夺命大火 市民添置家居「防火三宝」 灭火筒+灭火毡+烟雾侦测器正确使用手册
申诉热话
4小时前