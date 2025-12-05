港股年底前难走出闷局｜古天后

12月5日，大致天晴，日间干燥，日夜温差较大。美股隔晚反复，三大指数个别发展，道指收报47850，小幅回吐31点或0.07%；标指升7点或0.11%，报6857；纳指倒升51点或0.22%，报23505。近日二三线股份回暖，不少中小型科技股热炒，小型股指数罗素2000升0.71%，报2529，创收市历史新高。

Meta传大举削减开支，有消息指行政总裁朱克伯格要求「元宇宙」(Metaverse)部门明年预算狂减三成，包括最快1月展开裁员行动。每次美股有裁员削开支消息传出，相关股份股价必上升，今次Meta亦唔例外，股价早段曾抽升5.7%，收市则维持3.4%升幅。裁员减开支消失盖过欧盟指控消息，欧盟发言人指Meta旗下WhatsApp嘅人工智能(AI)功能可能损害竞争，Meta面临全面反垄断调查，不过Meta股价照升可也。若然之前喺600美元有捞货嘅短炒货，现价升咗一成有多，短炒嘅考虑食糊，买返份圣诞礼物都唔错。其他重磅股中，Nvidia股价反弹2.1%，Netflix则跌0.7%，苹果跟亚马逊则回吐超过1%。睇返Nvidia近日走势，似乎较为逊色，面对Google晶片竞争，加上H200晶片于中国市场销售前景未明朗，估计其股价或只能作区间上落，或于170至200元之间上落，短炒可留意于此区间内操作。

隔晚公布嘅就业数据未如预期般恶劣，美国10年期债息曾增5.6个基点，至4.114厘，对息口较敏感的2年期债息涨4.53个基点，至3.5288厘。Oxford Economics经济师指出，申领失业救济人数喺感恩节期间波幅往往较大，因此毋须太过重视单一周数字。换句话讲，联储局本月减息机会仍大，但1月减息与否，则要视乎经济数据变化，暂时仍存唔少变数。美汇指数一度升0.23%至99.08；日本加息预期升温，日圆涨0.48%至154.51兑每美元。比特币曾回吐3.3%，至90982美元。

短线续收集机械人相关股

港股昨日反复，恒指高开43点，一度倒跌111点，见25649，但午后止跌回升，曾倒升230点见25990，可惜受制26000关，收市报收25953，升175点，成交额只有1793亿元。港股暂时未能走出闷局，本周一直窄幅上落，暂时于几条移动平均线之间穿梭，留意大市自11月18日裂口低开后，已多过交易日处于20日线及50日线下方，走势上偏弱，成交金额亦较之前减少，反映投资者接近年结取态保守，加上今年获利甚丰，选择持盈保泰亦合情合理，机构投资者亦唔需要进行任何粉饰橱窗，估计大市闷局将延续至年底。买卖两闲下，大市向上动力不足，难见突破；同时沽压亦有限，短期亦唔见得会大幅向下调整。短期恒指于26200-26500阻力仍大，至于下方25000-25200有不俗支持，暂时或于1000至1500点之间上落，待明年开局基金再作配置，方有更明确方向。资金暂于不同块板之间轮动，短线继续收集机械人相关股份，个股可留意半新股均胜电子(699)，目前仍于招股价之下，现价收集以15元作防守，待股价重返20-22元水平。至于今日恒指下方料25700-25800水平有支持，上方26000-26100见阻力，大市料继续窄幅上落，周末前夕维持闷局。

古天后