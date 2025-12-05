恒指低开102点 腾讯跌1% 遇见小面首挂挫近29% 天域半导体跌34%｜港股开市

美股三大指数周四收市靠稳，标指及纳指三连升，标指收升7点或0.11%，报6857点。纳指收升51点或0.22%，报23505点。道指则收跌31点或0.07%，报47850点。反映中国概念股表现的金龙指数升0.39%，报7731点。

Meta据报大幅削减「元宇宙」项目的预算达30%，包括明年1月开始对该部门裁员，收升3.43%。英伟达涨2.16%，Tesla涨1.73%，微软涨0.65%，Alphabet则收跌0.63%，苹果跌1.29%，亚马逊跌1.41%。

哈塞特料储局本月会议减息

美国劳工部公布，截至11月29日的一星期，首次申请失业救济人数为19.1万人，低于预期的22万人，按周减少2.7万人。盛传是下任联储局主席大热、美国白宫国家经济委员会主任哈塞特表示，联储局下次会议可能会减息，预计将减息0.25厘。

港股方面，恒指低开102点，开报25833点。科网股普遍下跌，腾讯（700）跌1.14%；阿里巴巴（9988）跌0.77%；美团（3690）跌0.51%；小米（1810）跌0.66%；京东（9618）则跌0.94%。

遇见小面（2408）及天域半导体（2658）今日挂牌，双双潜水。遇见小面开报5元，较招股价7.04元低28.9%。天域半导体开报38元，较招股价58元低34.48%。

北水动向方面，昨日净买入港股14.8亿港元。盈富基金（2800）、药明生物（2269）、小米（1810）分别获净买入26.06亿港元、3.16亿港元、2.32亿港元；腾讯（700）、中芯（981）、快手（1024）分别遭净卖出13.46亿港元、4.58亿港元、9,372万港元。