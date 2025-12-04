Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国全通主席妻子落买盘误导市场 虚假交易罪成

股市
更新时间：18:47 2025-12-04 HKT
发布时间：18:47 2025-12-04 HKT

证监会公布，早前提出检控后，沙田裁判法院裁定中国全通前行政经理王玉兰，就该公司股份进行虚假交易的罪名成立。 王须还押看管，以待取得背景报告后，于2025年12月17日判刑。

收市前几分钟高价落盘

证监会指出，王玉兰是中国全通主席陈元明的事实妻子，在关键时间，陈元明透过以一家由他全资拥有及控制的公司「创域」名义开设的证券保证金帐户，持有约3.81股股中国全通股份的实益权益。不过在2014年12月29日至31日期间，王在收市前最后数分钟内，以高于当时市场水平的价格，透过其私人证券帐户发出一连串中国全通股份的买盘。

减轻大股东被追缴保证金压力

法院裁定，王玉兰在进行交易时并非真正为了购买中国全通股份，而是要造成该公司股份在市场需求方面的虚假或具误导性表象，此举旨在减轻因被追缴保证金而对创域构成的压力。

