中央证券登记前总监内幕交易罪成 安宁私有化失败前沽股票 避29万元亏损
更新时间：18:30 2025-12-04 HKT
中央证券登记前总监蔡俊威承认一宗内幕交易罪，涉及安宁控股（0128）的私有化过程。早前证监会提出刑事检控后，东区裁判法院裁定其内幕交易罪成，案件押后至12月18日判刑。
安宁2023年私有化委聘作监察投票
案情指，安宁与要约人在2023年6月2日发出联合公告，建议将安宁私有化，过程委聘中央证券登记，负责寄发及收集代表委任书，并在9月26日召开的法院会议上担任投票程序的监察员。而蔡俊威在关键时间作为中央证券登记企业服务的总监，参与了统筹及监察投票程序。
私有化失败公布前尽沽150万股
案情续指，在2023年9月22日晚，蔡从代表委任书得知，该私有化未能达到所规定的投票门槛，虽然明知有关资料属内幕消息，但却于9月25日，即在安宁公布私有化失效之前，将其150万股安宁股份全数沽售。在有关公告发出后，安宁的股价于9月27日下跌10.26%，收报0.35元，结果蔡得以避免约28.95万元的亏损。
