光大证券国际看恒指明年3万点 荐智能科技等四大板块 伍礼贤：港股大周期熊转牛

光大证券国际公布最新市场展望，在估值、资金及周期三者有望互相配合，恒指明年有机会向上挑战30000点；科指目标6600点；而上证指数目标是4500点。中资金融、智能科技、能源有色金属、本地金融四大板块值得关注。

资金流入及估值合理推动明年向上

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，恒指预期市盈率对比其他主要股市仍较低，港股在全球范围内仍属低估值，同时中美息差收窄有望继续收窄，将有利于外国资金回流港股，加上北水今年流入规模创历史新高，预计在人民币国际化过程中的战略配置支持下，明年北水持续流入概率较大。他指出，资金持续流入和估值合理，是支持港股明年向上的两大基本盘，并指从长线看，港股每10年一个牛熊周期，目前正处于「熊转牛」过程。

科指目标6600点 沪指看4500点

伍礼贤预计，恒指明年有机会挑战30000点，对应预期市盈率13.2倍，全年波幅大约8000点；科指目标6600点，对应市盈率22.8倍。至于上证目标4500点，对应市盈率15.7倍。

中美及中日关系将左右股市

他还提醒，地缘政治局势，包括中美、中日关系的趋向，将是影响港股的不确定因素。至于恒指明年能否升穿30000万点，他说，中港股市的关联度越来越高，港股破顶的关键因素是中国股市能否上试4500点。

光大证券国际建议，投资者可适时于资产配置中加入内地和香港股票，亦可考虑黄金、全球人工智能（AI）技术应用等另类投资板块、以及亚洲债券，收取稳定息率，达至攻守兼备。

智能科技受惠国策

板块方面，伍礼贤说，推荐中资金融、智能科技、能源有色和本地金融四大板块。他指，具体而言，中资金融易受惠于高景气股市，业绩弹性高；智能科技受国策支持频繁，如十五五规划或纳入人工智能加制造业，明年智慧工厂和工业人工模型可能爆发增长；及大型科技股对比美股仍有追落后空间。

资本市场带动本地金融股造好

他续表示，有色金属预计明年保持强势，其中金价有利率向下、对美债信赖度下降、央行购金意愿持续的三大利好因素支持；铜价受金价带动和AI发展需求强劲；其他金属在内地反外卷中处于高景气周期。至于本地金融板块，他称，本地金融业受资本市场带动非利息收入将保持强紧增长，楼价回稳亦有助改善金融资产质素等。

内房复苏难度大 聚焦内需股

对于内地经济，伍礼贤说，近期内房表现确实低迷，近期固定资产投资持续按年下跌，新开工、竣工面积等按年跌幅亦接近双位数，相信内房短期行业复苏难度较大，因此明年内地经济复苏关键在内需。他解释，现时内需在内地占GDP比重已超30%，预期明年内需政策支持力度有望加大，内地经济数据将优于今年。

料美国明上半年仅减息一次 美元续强

外汇市场方面，光大证券国际环球市场及外汇策略师汤丽鸿认为，市场观望美国总统特朗普关税政策的后续发展，料美国未来的通胀走势较反复，并需密切观察美国就业和GDP数据情况，预期联储局明年上半年只减息一次，下半年减息空间较大，投资者应注意美元走势波动，个别非美元货币走势较弱。光大证券国际指，随著美国政府停摆引致经济数据公布滞后，令市场预测美国12月减息空间有限，预计美汇指数明年上半年会继续走强，并在96.5至104.5 水平徘徊。

离岸人民币目标6.97至7.22

她续说，对人民币的前景持乐观态度，由于目前离岸人民币在7.2水平以下，年内最高见 7.0843，已累计升值3%，这一表现显示出人民币相对于以往贸易战下更稳健，加上由于中国经济逐步恢复增长有助人民币走势，预计人民币将在2026年上半年走势强劲，离岸人民币将在6.97至7.22之间波动。

金价看再破顶 目标4950

另外，光大证券国际还指出，受到各国关系持续紧张及变化不定影响，黄金成为今年最触目的资产，年初至今回报率最少达50%。预计现货黄金2026年的目标价为每盎司4,950 美元。