外资重投本港IPO市场 包括传统长仓基金 寻求重新平衡投资组合

股市
更新时间：05:58 2025-12-05 HKT
发布时间：05:58 2025-12-05 HKT

随着多只巨无霸新股在港上市，国际长线、主权财富基金等外资目光重投香港市场。橡树资本（Oaktree）作为年初至今挂牌5只新股的基石投资者，该公司董事总经理兼新兴市场股票策略投资总监Frank Carroll表示，不单止是另类资产管理公司对香港首次公开招股（IPO）市场的兴趣重燃，传统长仓（long-only）基金兴趣亦持续上升，因为投资者寻求重新平衡其大幅超配美国股票的投资组合，以及意识到目前中国股票估值水平及中国企业专注于盈利增长，提供吸引的中国股票入场点。

始终是通往中国经济入口

他续指，中国企业正从聚焦扩张市场份额，转向追求盈利能力及可持续回报，该转变在评估长期价值创造时至关重要。另外，橡树资本始终认为香港市场是通往中国充满活力的经济入口。他指，扩大投资者基础对市场有益，随着更多成熟的机构资本回归，有望看到更有效率的价格发现和更深的二级市场流动性，继而惠及所有持份者。

拣股看商业模式 非一味追求成长

被问及如何评估新股机遇，他表示公司方法很简单，寻找市场低估的基本价值，正如公司联席主席曾提及，「买甚么不是重点，重点在于你为此付出了多少（it's not what you buy, it's what you pay that counts）。」在香港IPO市场中，这意味专注于拥有强劲的商业模式、具防守性的竞争地位，以及致力于盈利，而非管理团队不惜一切代价追求成长的公司。他提及，中美科技公司估值差距已扩大至逾10年来最高水平。

本报统计，暂为今年前5大集资额新股中，科威特投资局、新加坡政府投资公司（GIC）等主权财富基金都有现身，作为基石投资者；另来自韩国的未来资产证券、简街资本等外资亦参与其中。

