IPO改制令中签难度大增 散户叹「3个户口入飞十多只仅中两只」

本港沿用近30年的新股回拨机制，于今年迎来大改革，虽然新股首挂表现有所改善，但却令散户中签难度大增，即使出动「人海战术」亦未必奏效。今年抽新股获利逾10万元的散户张先生大叹，IPO新制后以3个户口入飞抽十多只新股，仅中签紫金黄金国际（2259）及三一重工（6031）各1手。有证券商高层亦认为，能否中签要看市场热度与运气。

银行家：很多发行人表明不拣机制A

新股回拨机制在1998年推出，规定将公开发售初始比例定为10%，并按超购倍数，将公开发售占比最多回拨至50%。港交所行政总裁陈翊庭曾表示，此不符国际市场惯例，以及容易导致新股「破发」现象。最终该机制在今年8月首度改革，设有两个选项，机制A为将公开发售初始比例定为5%，按超购情况最多回拨至35%。机制B则不设回拨，但发行人可将公开发售初始比例定为10%至60%。特专科技公司（18C章）不适用于此机制。

目前大多新股选择机制B，而且胜算亦较高。不计及转板和特专科技公司，自新制落地至11月17日期间，31只挂牌新股中，只有2只新股选机制A，首挂分别收市升6.4%和跌5.4%；余下29只选择机制B，均将公开发售占比固定为下限的10%。其中，24只新股首挂升幅介乎2.8%至330%，其余5只「潜水」跌0.1%至11.7%，均为已在内地或美国挂牌的公司。

有中资银行家指出，很多发行人都会表明不选择机制A，因担心「散户不可控，第一天就跑掉了。」若发行人想有回拨机制，亦可能被人觉得国际配售认购不足够，需要回拨以填满额度。被问及会否有质素欠佳的新股会运用机制A上市，该人士表示个人暂时未遇到，但不排除未来会出现。

「顶头槌飞」未能稳中越见普遍

虽然货源减少及新股市场造好，但未必人人抽新股都有钱赚。不计转板和介绍形式上市，有53只新股在旧制下挂牌，当中只有13只新股获逾10万名散户认购；在新制下挂牌上市的35只新股中，有28只获逾10万名散户认购。改革后，「顶头槌飞」未能稳中新股的情况越见普遍，共有9宗，其中GEM股金叶国际（8549）最难中签，共有5,513张「顶头槌飞」，仅10%获发1手。辉立证券新股部经理陈英杰预计，散户之后会以「六合彩」心态认购，或转为选择性参与或认购小型新股。

今年认购约46只新股的陈先生则表示，旧制时每次「出击」认购一注乙组飞都会中签；但改制后，个别热门股即使是「顶头槌飞」也不中，因此部分资金会用家人户口抽「甲尾」增加中签率。他指机制B回拨最多60%是「名存实亡」，货源严重倾斜于国际配售，令散户中签率大减。

