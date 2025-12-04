恒指高开43点 宏桥及宁德获纳富时中国指数 均胜电子入北水｜港股开市

美股坏消息当好消息炒，俗称「小非农」的美国ADP职位11月意外减少3.2万份，远逊市场预期的增加1万份，但进一步增强联储局下周减息的预期。美股三大指数全线向好，道指收市升408点或0.86%，报47882点；标指升20点或0.3%，报6849点；纳指升40点或0.17%，报23454点。至于反映中概股走势的金龙指数，则跌1.38%至7701点。

特朗普政府力谷机器人技术

另一方面，特朗普政府据报考虑明年发布一项行政命令，以推动机器人技术发展，而交通部也准备宣布成立一个机器人工作组，可能在年底前公布。消息刺激相关股急升，其中Tesla（TSLA）股价急升逾4%至446.74美元。

港股方面，恒指今早高开43点，报25804点。科网股个别发展，阿里（9988）跌0.3%；腾讯（700）跌0.2%；美团（3690）升0.9%；京东（9618）则升0.6%。至于小米（1810）开市报40.34元，升0.3%。雷军宣布公司App开放现车选购，涵盖全新现车和官方展车，且官方展车已选购完；小米汽车又强调，现车均未登记注册，享受完整质保，同时交付周期已缩短，最快3至6周。

富时中国50指数纳入宏桥及宁德

另一方面，富时罗素宣布将中国宏桥（1378）、宁德时代（3750）及恒瑞医药（1276）纳入富时中国50指数成分股，上述3股开市分别升2.8%、升0.3%及无起跌；同时，剔除中信建投（6066）、长城汽车（2333）及理想汽车（2015），股价分别无起跌、跌0.6%及跌2.3%。有关调整将于12月19日收市后生效。

个股消息中，半新股均胜电子（699）获调入港股通标的证券名单，今早开市报18元，升1%。

北水动向方面，昨日净买入港股22.79亿元，其中小米（1810）、阿里巴巴（9988）及美团（3690）分别获净买入8.7亿元、4.27亿元及2.98亿元；而腾讯（700） 、中芯（981）及快手（1024）则分别遭净卖出7.33亿元、4.19亿元及1.85亿元。

