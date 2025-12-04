恒指升175点 机械人概念股炒上 小米反弹4% 专家：成交未配合反弹｜港股收市

港股高开高走，惟未能重上两万六关口，终收报25935点，升175点。大市成交额增至1793亿元，连续3日少于2000亿元。特朗普政府再有举动，刺激机械人概念股和国产晶片股急升。分析估计，港股短线表现反复，于25600至26600点水平上落。

恒指高开44点，早段一度转跌最多111点，低见25649点，不过有投资者趁低吸纳，尾市逼近两万六关口，高见25990点，升230点，终收报25935点，升175点。国指收报9106点，升77点。科指收报5615点，升80点。

云迹三花急升8%

特朗普政府可能明年公布促进机械人行业的行政命令，美股机械人概念股炒升，带挈本港相关概念股造好。云迹（2670）收报187.5元，升8.4％；三花智控（2050）报34.96元，升7.7％；地平线机器人（9660）报8.29元，升7％，为表现最好的科指成份股；微创机器人（2252）报23.88元，升5.5％；优必选（9880）报113.3元，升3.7％。

国产晶片造好 中芯涨4%

美国总统特朗普与Nvidia行政总裁黄仁勋会面，黄仁勋表示如果美国放宽限制，不确定中国会否接受H200晶片。国产晶片股造好，中芯国际（981）收报69.8元，升3.9%；华虹半导体（1347）报76.25元，升3.1%；上海复旦（1385）报39.86元，升2.8%。

美团弹2%

科技股反弹，小米（1810）收报41.98元，升4.4%；美团（3690）报98.1元，扬2.3%；阿里巴巴（9988）报154.4元，升0.5%；京东（9618）报116.1元，升0.5%；腾讯（700）报612元，升0.2%。

蓝筹股方面，药明生物（2269）收报32.94元，升7.1%；药明康德（2359）报102.7元，升5.4%，两股为表现最好的蓝筹股。申洲国际（2313）收报66.75元，跌4.7%，为表现最差的蓝筹股。汇控（005）报111.5元，升0.3%，连升7日。

谭智乐：25600至26600点上落

富途证券首席分析师谭智乐预计，港股短线表现反复，于25600至26600点水平上落，并指26000点仅为心理关口，即使重上该水平，意义并不大。他提及，港股近来开始反弹，但成交未能配合，难以突破，须待美国议息和本月中下旬召开中国中央经济工作会议的消息。

-----

恒指今早高开43点后，表现窄幅波动，虽然一度「倒跌」111点至25649点，其后又曾「倒升」111点至25871点，即上下波幅仅222点；截至中午则报25809点，升48点或0.19%，成交922亿元。科指方面，中午报5567点，升32点或0.58%。

蓝筹股中，近日弱势的小米（1810）及美团（3690）齐见反弹，分别升2.9%及2%，亦连同升逾1%的建行（939）及工行（1398）力撑大市；相反，腾讯（700）、阿里（9988）及友邦（1299）逆市下跌，限制了大市升幅。

携程受惠俄罗斯对华免签落地

单计股价变幅，携程（9961）半日升3.6%，为表现最佳蓝筹，紫金（2899）及中芯（981）亦升2.3%及1.7%。消息面上，俄罗斯对华免签政策正式落地，有效期从2025年12月1日起到2026年9月14日，免签天数最多可达30天。此外，自中国对俄罗斯实行免签以来，携程平台相关出行订单较去年同期显著增长，其中俄罗斯入境游客机票预订量按年增长190%，酒店预订量按年增长213%。

另一方面，特朗普政府致力推动机器人产业发展，刺激美国相关股炒上，连带本港上市的机器人概念股亦见异动，其中三花（2050）及德昌（179）均升逾9%，极智嘉（2590）升逾5%，微创机械人（2252）及地平线（9660）均升逾4%。

-----

美股坏消息当好消息炒，俗称「小非农」的美国ADP职位11月意外减少3.2万份，远逊市场预期的增加1万份，但进一步增强联储局下周减息的预期。美股三大指数全线向好，道指收市升408点或0.86%，报47882点；标指升20点或0.3%，报6849点；纳指升40点或0.17%，报23454点。至于反映中概股走势的金龙指数，则跌1.38%至7701点。

特朗普政府力谷机器人技术

另一方面，特朗普政府据报考虑明年发布一项行政命令，以推动机器人技术发展，而交通部也准备宣布成立一个机器人工作组，可能在年底前公布。消息刺激相关股急升，其中Tesla（TSLA）股价急升逾4%至446.74美元。

港股方面，恒指今早高开43点，报25804点。科网股个别发展，阿里（9988）跌0.3%；腾讯（700）跌0.2%；美团（3690）升0.9%；京东（9618）则升0.6%。至于小米（1810）开市报40.34元，升0.3%。雷军宣布公司App开放现车选购，涵盖全新现车和官方展车，且官方展车已选购完；小米汽车又强调，现车均未登记注册，享受完整质保，同时交付周期已缩短，最快3至6周。

富时中国50指数纳入宏桥及宁德

另一方面，富时罗素宣布将中国宏桥（1378）、宁德时代（3750）及恒瑞医药（1276）纳入富时中国50指数成分股，上述3股开市分别升2.8%、升0.3%及无起跌；同时，剔除中信建投（6066）、长城汽车（2333）及理想汽车（2015），股价分别无起跌、跌0.6%及跌2.3%。有关调整将于12月19日收市后生效。

个股消息中，半新股均胜电子（699）获调入港股通标的证券名单，今早开市报18元，升1%。

北水动向方面，昨日净买入港股22.79亿元，其中小米（1810）、阿里巴巴（9988）及美团（3690）分别获净买入8.7亿元、4.27亿元及2.98亿元；而腾讯（700） 、中芯（981）及快手（1024）则分别遭净卖出7.33亿元、4.19亿元及1.85亿元。

