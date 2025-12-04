美联储局本月减息已没悬念｜古天后

12月4日，大致多云，初时有一两阵微雨，日间短暂时间有阳光及干燥。美国最新就业数据疲弱，虽然投资者对经济转差忧虑增加，但联储局今个月更有条件减息，美股隔晚上升，道指收市升408点或0.86%，报47882；标指先跌后回升0.3%，报6849；纳指回升40点或0.17%，报23454。资金避险情绪降温，比特币继续反弹2.57%，至93964美元两周高位。

特朗普致力推动机械人技术

重磅股中，Netflix收市跌4.9%；微软虽然否认有关集团降低人工智能（AI）软件销售增长目标报道，但股价仍跌2.5%，为表现最差道指成份股，亚马逊跌0.9%。特朗普政府致力推动机械人技术发展，据报考虑明年发布相关行政指令，机械人概念股急涨，iRobot飙升73.9%，Serve Robotics升18.2%，Tesla升4.1%。

国会议员据报阻止一项限制Nvidia向中国及其他非盟友国家出售AI晶片法案，反映咗公司游说工作做得相当好，但股价仍跌1%。Nvidia股价近日一直未能企稳180美元，暂时于此水平先作整固，不过170至180元呢啲水平，反而系收集作长线投资嘅上车机会。服装品牌American Eagle业绩理想并上调展望，股价急升14.8%；达美航空警告早前美国政府停摆，或导致今季度税前盈利减少最多2亿美元，相当于每股25美仙，不过股价仍升3.6%。

ADP首席经济师Nela Richardson表示，雇主为应对谨慎嘅消费者及不明朗宏观经济环境而减少招聘，提到11月就业市场广泛地放缓，主要系小企业拖低整体市场表现。BMO资本市场美国利率策略主管Ian Lyngen认为，数据可扫除联储局本月减息与否嘅疑虑。美国10年期债息一度回落4.44基点，至4.0421厘，对息口较敏感嘅2年期债息降3.89个基点，至3.4691厘。美汇指数曾挫0.54%至98.82，日圆再升0.55%至155.01兑每美元。

恒指25800至25900为好淡分界线

港股昨日低开低走，恒指低开114点后，午后曾跌370点，低见25724，收市报25760，跌334点。成交额进一步缩减至1643亿元，买卖两闲。不过隔晚美股持续向好，三大指数续升，带动夜期反弹，ADR亦回升逾百点，今早黑期亦重返25800水平之上，料今早大市略为高开。留意100日线已上移至25800水平附近，10日线同样于25800-25850水平，短线25800-25900为决定后市好淡重要分界线，如大市无法企稳此关，则往下再度考验25200水平；相反，大市如企稳25900，则再度挑战26200，即50日线所在，但目前20日线、30日线及50日线，即26120-26220仍为短线阻力，未有利好消息配合，加上成交萎缩，向上突破难度大增。

虽然目前市场对联储局12月减息预期再度升温，明年甚至采取较宽松货币政策，刺激港股由25200点水平回升，但升至26000-26200水平再见阻力，主要因为反弹期指成交一直未能配合，上升动力欠奉，基金接近年结已陆续收炉，投资者年底取态更为保守。短线港股即市再反弹亦仅干升，表现较为牛皮，预期12月不仅难有太升幅，更可能波幅亦有限。

目前投资者不宜进取，现水平持盈保泰更为适合，待明年开季再观察基金及机构投资者资金部署再跟进。短线大市预期仍为区间上落，大型区间处于25000-27000水平，至于12月传统波幅较细，移动区间或收窄至25100-26300，仅于1200点之间上落，暂时未有条件向上突破，而向下大跌机会亦唔大。个股方面，留意机概念相关股份，会否随隔晚美股机械人股炒起而乘势落镬。

古天后