美国11月小非农意外大减3.2万个 道指初段跌100点 微软跌2%

股市
更新时间：22:33 2025-12-03 HKT
发布时间：22:33 2025-12-03 HKT

美国11月「小非农」数据意外大幅减少，美股早段受压，道指跌逾100点。

道指初段报47371点，跌103点；标指报6811点，跌18点；纳指报23292点，跌121点或0.5%。

微软（MSFT）跌逾2%；Nvidia（NVDA）亦跌1%。特斯拉（TSLA）则上升逾1%。

小非农预期增1万职位遭逆转

美国人力资源服务公司ADP数据显示，11月私人企业职位减少3.2万个，与市场预期的增加1万个背道而驰，而前值亦上修至4.7万个，意味11月就业市场急遇冷，当中小型企业成流失重灾区。

专家：数据除扫疑虑 本月势减0.25厘

BMO资本市场固定收益策略董事总经理Ian Lyngen指出，小非农数据进一步巩固本月减息0.25厘的信心，除扫市场疑虑，并有机会促成温和减息。

瑞士隆奥投资管理宏观和多元资产投资组合主管Florian Ielpo，就业数据通常有波动，但减少3.2万个职位讯息明确，美国的劳动市场增长再次出现停滞迹象。

