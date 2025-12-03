Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大山教育疑严重夸大银行结余 涉非真实收购交易 证监会饬令停牌

股市
证监会昨日（2日）宣布，指示联交所自昨天早上9时起，将大山教育（9986）停牌，原因是证监会怀疑该公司的项目及收购交易并非真实、向证监会呈交伪造银行结单、以及严重夸大银行结余。

部失循环资金缺乏回流记录

大山教育曾于2023年3月底短暂停牌，原因是前任核数师就该公司的软件开发项目以及一宗收购英国公司的交易，发现若干审计事项。大山及其顾问展开调查之后，声称并没有任何不利结果，股份于2024年9月复牌。

不过，证监会发现，大山向该会提供的银行结单，与证监会自行取得的结单存在重大差异，尤其是大山提交的结单当中，并没有一些回流到该公司的循环资金流记录。

2023年底夸大7600万人民币结余

证监会亦发现，在大山截至2023年6月底以及同年12月底的财务报表当中，其银行结余分别被严重夸大3,640万人民币以及7,630万人民币。

证监会因此怀疑，有关软件开发项目及英国收购事项并非真实交易，亦非按公平原则进行；大山向证监会呈交伪造的银行结单，以隐瞒可疑资金流；以及大山在已公布的帐目中严重夸大其银行结余。这些情况令大山管理层的诚信引起重大关注，尤其是对于大山执行董事张红军。

证监会指出，由于大山仍未能就上述事项提供令人信纳的解释。因此，证监会已向联交所发出通知，指示联交所暂停大山股份的交易。

