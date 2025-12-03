减息情绪略升温 料对股市带来支持｜古天后

12月3日，大致多云，早上有一两阵雨，午后气温逐步下降，晚上气温将低于20度。美股周二回稳，三大指数回升，道指收市报47474，升185点或0.39%；标指升16点或0.25%，报6829；纳指升137点或0.59%，报23413。重磅股中，Nvidia股价曾升3.2%，收市升幅则收窄至0.9%；苹果公司及Alphabet分别回升1.1%和0.3%。波音公司财务总监唱好会扭转今年烧钱状况，明年将录得数以十亿美元计现金流，刺激股价急升10.2%，为表现最强道指成份股。

经合组织：环球经济意外表现强韧

经合组织（OECD）报告指出，虽然美国实施关税措施，但环球经济今年出乎意料表现强韧。经合组织表示，环球经济今年受惠于强劲嘅AI投资，并得到货币及财政政策支持，该组织6月曾警告美国经济今年增长只有1.6%，到9月调高至1.8%，如今再上调至2%。经合组织仍预料全球经济增长将由今年估计3.2%，放缓到明年2.9%，反映关税影响全面浮现，导致价格上涨，以及家庭消费和商业投资增长放慢。美国及欧元区明年增长料分别放慢至1.7%及1.2%，但均较9月预测上调0.2个百分点；中国增长预测料由今年5%减速至4.4%，与9月估计一致。

22V Research首席市场策略员Dennis Debusschere指出，消费开支增加及人工智能（AI）投资将推动企业生产力，带动盈利及股价向上，因此目前沽空美股十分危险，除非有信心经济将会转弱及AI投资前景出现重大逆转。

美国10年期债息一度上扬2.71个基点，至4.1136厘，其后温和倒跌；对息口较敏感的两年期债息反复曾挫3.1个基点至3.51厘。美国银行跟随其他大行再次转軚，估计联储局下周将减息0.25厘，理由系美国9月失业率急升，以及纽约联储银行总裁John Williams发表支持减息的言论。

减息预期升温，资金避险情绪同时降温，加密货币「一哥」比特币反弹超过7%，一度升至92,296美元。日本央行行长植田和男日前暗示本月可能加息后，日本财务大臣片山皋月昨日未有表态反对，称货币政策实际操作原则上应由央行决定，日圆跌0.46%至最低156.19兑每美元，兑港元重返5算之上。

港股向上突破再创新高机会唔大

港股昨日继续区间上落，恒生指数高开155点后，一度升230点至26264高位，可惜20日线（26162）及50日线（26228）无法企稳，升势回顺后更一度倒跌61点，见26095低位，收市则回升61点，报收26095，成交额则只有1,782亿元，交投持续淡静。估计12月港股将继续区间上落，于25000至25700横行区间，向上突破再创新高机会唔大，主要系减息利好因素已反映，而内地于年底亦未见得会有新刺激经济政策公布，加上年结将至，投资者较为保守，入场资金有限，买卖两闲之下，大市欠缺上升动力，但大跌条件亦欠奉。

短线大市愈接近二万七水平、阻力愈大，下方则留意10日线（25835）及100日线（25772）能否守稳，失守则往25500成交密集区寻找支持，日线保力加通道底部约25300料有不俗支持。