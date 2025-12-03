恒指挫334点成交缩 美团续遭Prosus沽货 国寿跌4%逊蓝筹 专家：100天线成关键｜港股收市

港股12月迎来首个跌市日，恒指收报25760点，跌334点，止步连升两日，大市成交萎缩至1643亿元。分析指，如果未来两日恒指守住100天线约25800点水平，有望短期于25700至26200点水平徘徊，否则便会形成阴跌格局。

恒指开市即失守两万六关口，低开115点，报25980点，早段跌幅曾收窄至98点，不过随即再度下试，午后低见25724点，跌371点，终收报25760点，跌334点。国指收报9028点，跌154点。科指则连跌两日，收报5534点，跌89点。

美团跌0.6% 不获Prosus看好

美团（3690）继续被抛售，以接近全日低位收报95.9元，跌0.6%。南非股东Naspers旗下的Prosus披露，过去4个月累计减持美团约3910万股，持仓降至上月底的2.184亿股，管理层又指将出售增长和战略潜力不及腾讯（700）的股票，以用于回购股份，另指腾讯将在人工智能（AI）竞赛中成为赢家。腾讯收报611元，跌1%。

阿里小米偏软

其他科技股同样偏软，阿里巴巴（9988）收报153.6元，跌2.2%；小米（1810）报40.22元，跌1.2%。小米董事长雷军在微博发文表示，小米汽车App现车选购功能已对全部用户开放，本月26日凌晨零时前锁单，预计年底前可取车。至于京东（9618）报115.5元，跌0.4%。不过，文远知行（800）获「科技女股神」Cathie Wood旗下Ark Invest建仓，收报23.12元，爆升4.8%，已连升5日累涨15.6%。

保险股受压，中国财险（2328）收报17.04元，跌4%；中国人寿（2628）报26.32元，跌3.6%，为表现最差的蓝筹股；阳光保险（6963）报3.5元，跌2.8%；中国人保（1339）报6.67元，跌2.6%。

蓝筹股方面，创科实业（669）收报94.9元，升3.2%，为表现最好的蓝筹股。汇控（005）报111.2元，升0.2%，连升6日。

乐摩科技首挂一手赚1450元

两只新股首挂逆市造好，暂为今年新股「超购王」第五位的乐摩科技（2539）较上市价40元高开62%，早段高见78.65元，升96.6%，之后跟随大市回落至50元水平上落，终收报54.5元，升36.3%，一手100股账面赚1450元。在新三板挂牌的金岩高岭新材（2693）较上市价7.3元高开，曾最多升34.2%，高见9.8元，中午前一度「潜水」，低见7.25元，终收报7.46元，升2.2%，一手500股账面赚80元。

聂Sir：倘跌穿25800点将阴跌

高歌证券金融首席分析师聂振邦表示，自今年4月14日以来，恒指只有于4月16日、11月21日及12月3日跌穿100天线，反映100天线的支持力度强，如果未来两日守住100天线，即25800点，有望短期于25700至26200点水平徘徊；否则便会形成阴跌格局，下一个支持位为25000至25200点水平。他估计，大市成交额后续维持2000亿元以下，故即使大市再有反弹，都「唔够力」。

-------

恒指今早低开114点后，表现持续弱势，最多曾跌304点，低见25791点，截至中午报25842点，跌252点或0.97%，再失两万六点关口，成交越趋淡静，仅860亿元；科指方面，中午报5550点，跌73点或1.3%。

创科及宏桥为表现最佳蓝筹

蓝筹股中，阿里（9988）及腾讯（700）半日分别挫2%及1%，连同跌3.3%的网易（9999），为主要拖低恒指的元凶。若单计股价变幅，创科实业（669）及中国宏桥（1378）分别升3.4%及2.9%，为表现最佳蓝筹，万洲国际（288）亦升1.9%。

另一方面，美国减息预期升温，刺激黄金及比特币相关股逆市向上，其中紫金黄金国际（2259）升逾3%、赤峰黄金（6693）及招金（1818）亦分别升1.5%及1.4%；比特币相关股方面，蓝港互动（8267）急升14%，博雅互动（434）升逾3%，新火科技（1611）亦升2%。

-------

美国总统特朗普周二出席白宫内阁会议时表示，将于明年初公布新任联储局主席，并在一场活动上暗示有关人选为哈塞特，符合市场预期。消息刺激联储局减息预期升温，美国10年期债息最新回落至4.085厘，美汇指数亦跌至99.26水平。

比特币重上9.1万美元

美股三大指数周二向好，道指收市升185点或0.39%，报47474点；标指升16点或0.25%，报6829点；纳指升137点或0.59%，报23413点。反映中概股走势的金龙指数，则跌0.65%至7808点。此外，比特币价格大幅回升，重上9万美元关口，最新报91,541美元。

焦点股中，亚马逊（AMZN）宣布新一代自研AI芯片Trainium3正式上市，为该公司首款3nm制程芯片，较上一代计算性能最高提升4.4倍、能效提升4倍，记忆体频宽亦提升近4倍，可让AI开发速度更快，同时大幅降低营运成本。该股周二收报234.42美元，升0.23%。

港股方面，恒指今早低开114点，报25980点。科网股普遍弱势，阿里（9988）跌0.8%；腾讯（700）跌0.2%；美团（3690）无起跌；小米（1810）亦无起跌。至于京东（9618）分拆的京东工业（7618）将于今日招股，股价开市跌0.3％。

乐摩科技公开发售超购7323倍

其他新股方面，乐摩科技 （2539）公开发售超购约7,323倍，一手中签率0.8%，国际配售则超购5.78倍，今早开市报64.8元，升62%。

另一新股金岩高岭新材（2693）公开发售超购约6,875倍，一手中签率0.03%，国际配售则超购1.01倍，今早开市报9.3元，升27%。

龙蟠科技签长期采购协议

个股消息中，龙蟠科技（2465）公布，控股孙公司锂源亚太与Sunwoda Automotive Energy Technology (Thailand）Co., Ltd.签署长期采购协议，预计2026年至2030年期间向Sunwoda销售10.68万吨磷酸铁锂正极材料，合同总销售金额料约45至55亿人民币。该股开市报15.81元，升逾7%。

北水动向方面，昨日净买入港股41.01亿元，美团（3690）、小米（1810）及阿里（9988）分别获净买入5.92亿元、3.8亿元及3.57亿元；而腾讯（700）、中芯（981）及国寿（2628）则分别遭净卖出3.81亿元、7,627万元及1,642万元。

