恒指低开114点 新股乐摩科技首挂升62% 金岩高岭新材涨近3成｜港股开市

美国总统特朗普周二出席白宫内阁会议时表示，将于明年初公布新任联储局主席，并在一场活动上暗示有关人选为哈塞特，符合市场预期。消息刺激联储局减息预期升温，美国10年期债息最新回落至4.085厘，美汇指数亦跌至99.26水平。

比特币重上9.1万美元

美股三大指数周二向好，道指收市升185点或0.39%，报47474点；标指升16点或0.25%，报6829点；纳指升137点或0.59%，报23413点。反映中概股走势的金龙指数，则跌0.65%至7808点。此外，比特币价格大幅回升，重上9万美元关口，最新报91,541美元。

焦点股中，亚马逊（AMZN）宣布新一代自研AI芯片Trainium3正式上市，为该公司首款3nm制程芯片，较上一代计算性能最高提升4.4倍、能效提升4倍，记忆体频宽亦提升近4倍，可让AI开发速度更快，同时大幅降低营运成本。该股周二收报234.42美元，升0.23%。

港股方面，恒指今早低开114点，报25980点。科网股普遍弱势，阿里（9988）跌0.8%；腾讯（700）跌0.2%；美团（3690）无起跌；小米（1810）亦无起跌。至于京东（9618）分拆的京东工业（7618）将于今日招股，股价开市跌0.3％。

乐摩科技公开发售超购7323倍

其他新股方面，乐摩科技 （2539）公开发售超购约7,323倍，一手中签率0.8%，国际配售则超购5.78倍，今早开市报64.8元，升62%。

另一新股金岩高岭新材（2693）公开发售超购约6,875倍，一手中签率0.03%，国际配售则超购1.01倍，今早开市报9.3元，升27%。

龙蟠科技签长期采购协议

个股消息中，龙蟠科技（2465）公布，控股孙公司锂源亚太与Sunwoda Automotive Energy Technology (Thailand）Co., Ltd.签署长期采购协议，预计2026年至2030年期间向Sunwoda销售10.68万吨磷酸铁锂正极材料，合同总销售金额料约45至55亿人民币。该股开市报15.81元，升逾7%。

北水动向方面，昨日净买入港股41.01亿元，美团（3690）、小米（1810）及阿里（9988）分别获净买入5.92亿元、3.8亿元及3.57亿元；而腾讯（700）、中芯（981）及国寿（2628）则分别遭净卖出3.81亿元、7,627万元及1,642万元。

