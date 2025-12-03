回购未必是还魂丹｜唐牛

巨子生物（2367）昨日中午发通告，计划回购股份，根据股东大会授权，公司最多可回购10%股本。消息一出，股价即弹高8%。

授权回购不等于一定回购

值得留意的是，授权回购10%股本这回事，基本上所有上市公司在股东周年大会都会做，但实际上回购多少，甚或会否回购，实属未知之数，如因为憧憬回购推高股价而入场，一定要清楚这点。

另一方面，如果基本因素较弱，回购顶多令股价止跌，与重展升浪是两码子的事。好似小米（1810），绩后增持加回购勉强令股价守住40元，呢刻难言转势，如希望回购可令股价锦上添花，还是拣绩优股较好。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本栏逢周一、三刊出