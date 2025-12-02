Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

12月减息预期持续 及比特币止跌回升 市场流动性忧虑暂缓 美股早段造好

股市
更新时间：22:48 2025-12-02 HKT
发布时间：22:48 2025-12-02 HKT

日本10年期国债拍卖反应理想，加上比特币止跌回升，重返88000美元大关，市场流动性忧虑暂缓，加上市场普遍认为，Kevin Hassett当选联储局主席已「内部确定」，强化市场对减息鸽派押，美股在继周一5连升断缆后，周二早段重拾升势，三大指数升0.1%至0.8%不等。另外，美国总统特朗普将于稍后召开内阁会议 ，并发布声明。

截止昨晚10时40分，道指升20点或0.1%，报47319点；纳指升195点或0.8%，报23472点；标指升28点或0.4%，报6840点。

比特币重返88000美元大关  加密货币概念股亦向上

另外，美国证交会主席Paul Atkins最新指出，针对加密货币公司的创新豁免将于明年1月生效，助力美国加密行业发展。加密货币的升幅进一步扩大。截止昨晚10时40分， 根据Coinglass 数据显示，比特币最新报88554美元，在过去24小时内升2249美元，升幅约2.6%；以太币亦升1.9%，最新报2858美元.

加密货币概念股早段同样造好，Circle涨3%，Strategy涨超4%，Coinbase涨近2.3%。

美股整体表现仍然强劲

Blanke Schein Wealth Management投资长Robert Schein表示，股市正处于消化期，但在考虑到到联储局在下周再度降息的可能性很高的情况下， 目前美股的整体表现仍然强劲 。

