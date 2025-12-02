Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德银天下被证监会点名股权高度集中 街货仅有1.1% 股价自9月底起累升超3倍

股市
更新时间：19:03 2025-12-02 HKT
发布时间：19:03 2025-12-02 HKT

证监会点名德银天下股份 （2418）股权高度集中。根据证监会通告，对该公司之股权分布进行查讯后，结果显示该公司 十大股东合共持有约5.46亿H股，相当于该公司已发行H股股本之98.9%，只有605.45万股H股 ，约占已发行股本的1.1%的股份，由其他投资者持有。

德银天下股份今日（2日）收报9.79元，跌0.9%。

德银天下股价自9月底起至昨日累升3.3倍

证监会指，德银天下股价于今年9月29日至11月18日期间，由2.3元急升至9.29元，升幅高达3.04倍。于12月1日，德银天下收报9.88元，较9月29日收市价高出3.3倍。证监会提醒，鉴于股权高度集中于数目不多之股东，即使少量股份成交，该公司之 H 股股份价格亦可能大幅波动，股东及有意投资者于买卖该公司 H 股股份时务请审慎行事。 

证监会取得涉及操永续农业股份的人士的资产临时禁止令

同日证监会公布，已根据《证券及期货条例》第213条提出的法律程序中，向一名涉嫌操永续农业股份的人士发出临时强制令 ，禁止该嫌疑人处置或处理其在某些证券及银行帐户内持有的资产，以防将该等资产的价值缩减或调离香港，以约6,260万元为限。 该临时强制令确保，在法庭裁定该涉嫌操纵者违反《证券及期货条例》条文的情况下，有资金以履行可能作出的任何命令。 

证监会：该涉嫌操纵市场的人士以被控多项罪行

证监会表示，该临时强制令维持有效，直至证监会提出的法律程序有所裁定或法庭作出进一步命令为止。 证监会还指出，该涉嫌操纵市场的人士是目前在刑事法律程序中被控的五名被告之一，有关审讯将在2026年7月13日于区域法院展开，该等被告因上述涉嫌失当行为，被控多项罪行包括，串谋欺诈或串谋在证券交易中使用具欺诈或欺骗意图的计划，违反普通法等条例。
 

