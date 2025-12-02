Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

佳兆业征求票据持有人同意 拟「以股代息」

更新时间：10:09 2025-12-02 HKT
发布时间：10:09 2025-12-02 HKT

佳兆业（1638）发公告宣布，向票据合格持有人进行同意征求，以股份形式代替现金支付于今年12月28日就票据应付的最低现金利息，且公司可选择以股份形式代替现金支付于2026年6月28日及2026年12月28日就票据应付的最低现金利息。集团表示，提出「以股代息」的创新型债务管理方案，旨在展现资本韧性，稳守资产价值，并透过债务管理、央地协同与多元生态三大维度实现突破，助力集团穿越市场周期。

有关安排涉及6项票据，未偿还金额逾66.86亿美元，所涉及未来3期的利息支出约1.196亿美元。至于利息支付股份发行价为每股0.5元，较上日收市价溢价313%。

其中12月利息支付股份数目为3.66亿股，由12月现金利息2,344.57万美元除以发行价计算得出；2026年6月利息支付股份数目约7.4亿股，由现金利息支付4,740.91万美元除以发行价计算得出；2026年12月利息支付股份数目则为7.6亿股股份，由现金利息支付4,872.88万美元除以发行价计算得出。
 
票据的同意征求于12月2日开始并将于12月17日下午4时正（伦敦时间）或依据同意征求声明延长的任何期限届满，除非公司另行延长或提早终止则另作别论。倘适用届满期限获延长或提早终止，公司将作出适当公告。

此外，公司接纳同意及支付同意费的责任须待（其中包括）就各系列票据的建议修订获持有各系列票据本金总额不少于75%的合资格持有人有效交付同意后，方可作实。

