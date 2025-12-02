恒指高开155点 阿里升逾3% 蔚来跌逾6% 三生制药配股下挫｜港股开市

美国联储局主席鲍威尔于本港时间今日9时发表演讲前，美股三大指数周一全线下跌，其中道指跌427点或0.9%，报47289点；标指跌36点或0.53%，报6812点；纳指跌89点或0.38%，报23275点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一则升0.87%至7860点。

比特币低见83822美元后反弹

日本12月加息预期升温，美元兑日圆曾见154.67水平，其中日圆升幅收窄，最新报155.67；美汇指数今早亦见轻微反弹，升0.03%至99.44水平。比特币周一急跌，曾低见83,822美元，今早有所回升，最新报86,604美元。相反，金价今早回落，暂跌0.36%至4,216美元。

焦点股中，英伟达（Nvidia，NVDA）斥资20亿美元入股晶片设计工具制造商新思科技（Synopsys，SNPS），成为第七大股东，刺激新思科技收升4.9%至438.29美元；英伟达亦升1.7%至179.92美元。

多间车企公布11月交付数据

港股方面，恒指今早高开155点，报26188点。科网股普遍向好，阿里（9988）开市升3.3%；腾讯（700）升1%；美团（3690）跌0.05%；京东（9618）无起跌%。至于公布11月交付逾4万辆汽车的小米（1810），开市升0.6%。

除了小米外，多间车企公布11月交付数据，其中比亚迪（1211）11月销量达48.02万辆，按年跌5.3%，按月升近9%，股价高开1.1%；蔚来（9866）11月交付36,275辆，按年增76%，股价跌逾6%；小鹏（9868）11月交付36,728辆，按年增19%，股价跌1.6%；理想汽车（2015）11月则交付33,181辆，按年跌32%，股价亦跌0.6%。

三生制药折让6.5%配股

个股消息中，三生制药（1530）拟配售1.05亿股，集资31.15亿元，相当于经扩大已发行股本的4.14%，每股配售价29.62元，较上日收市价31.68元折让6.5%。该股开市报30.7元，跌3%。

北水动向方面，昨日净买入港股21.48亿元，阿里巴巴（9988）、中兴通讯（763）及美团（3690）分别获净买入13.21亿元、6.06亿元及5.95亿元；而中芯（981）、中海油（883）及中国财险（2328）则分别遭净卖出3.03亿元、2.72亿元及1.29亿元。