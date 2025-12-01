汇丰投资指环球市场潜在「角色逆转」 更重视基本面 AI估值未现科网极端泡沫

2026年将至，汇丰投资管理预期明年环球GDP及利润增长将会趋于一致，加上与美国相比的估值差距较大，两者将支撑市场回报表现扩大，但亦不排除美国投资表现保持稳健的可能性。在AI投资的推动下，美国企业盈利或会保持强劲，虽估值看似偏高，但远不及科网泡沫爆破时期般极端。惟AI商业模式尚存在不确定性，或会在明年年引发更剧烈的市场波动。美国联储局将于下周议息，汇丰投资管理料联储局是次减息0.25厘，明年1月再减0.25厘。

鼓励多元化配置

汇丰投资管理亚洲区首席投资总监Michael Cross表示，去年汇率波动及市场重估在推动回报方面发挥关键作用，估值倍数上升、股票风险溢价下降及信贷息差收窄共同塑造了市场格局。展望2026年，市场驱动力或会迎来转变，突显稳健的基本面对于可持续进步的重要性。即使投资表现持续扩大至各地区及行业，这种潜在的「角色逆转」或会令回报的组成截然不同。此外，随著西方政府债券的对冲特性减弱，故鼓励资产配置者加强多元化配置，以确保在变化多端的市况下保持韧性。

料今明两月各减息0.25厘

对于美息走势，Michael Cross预料联储局本月将减息一次，明年再减一次，之后视乎情况发展。他指若美国经济出现合理增长，在美国中性利率水平的预期区间3厘至3.5厘，相信美息将更接近3.5厘多于3厘。

美元难大幅走弱 AI主题续吸资金

他指，美元汇价看似被高高，但上半年已出现明显调整，近期则趋向稳定，其中因为包括中国在内的国家会作出本币兑美元的汇率管理。他并不认为美元会广泛性大幅走弱，即使偏弱，亦可能是缓慢向下，因美国较其他发达经济体应用AI速度更快，而AI能强力推动经济增长，继而可吸引资金流向美国资产，令美元获得支撑。

中国AI估值被明显低估

汇丰投资管理亚洲固定收益投资主管兼董事总经理梅中立称，亚洲货币在AI发展浪潮中的汇价仍被明显低估，因区内相关技术应用与方案整合方面还有很大发展空间，中国可提供强大的基础设施支持AI发展，这将吸引资金逐步回流，对亚洲货币带来支持，人民币或走强。此外，他看好亚洲固定收益市场的前景，因受惠美国或再减息及美元可能走弱。

消费成内地经济政策首务

中国股市方面，汇丰投资管理中国及核心亚洲股票主管沈昱指，中国正为可持续经济增长铺路，且消费被提升为首要经济工作任务，营造更有利的财政环境，并提振投资者信心。与其他市场相比，中国股市的估值仍具吸引力，主要受到关键行业涌现的机遇所推动。她回应AI泡沫问题时称，现难界定何谓泡沬，因无人可作精准估计有关应用及影响，而中国AI投资只属起步阶段，中国企业对相关投资亦较审慎。