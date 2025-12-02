「打风不停市」一年启动7次 券商：与国际市场无缝接轨

自去年9月23日起，香港证券及衍生产品市场正式落实「恶劣天气不停市」安排，被视为近年提升香港作为国际交易及风险管理中心的竞争力重要改革措施之一。该机制在过去逾一年间已成功启动7次，更经历过超强台风「桦加沙」的极端考验。有券商人士指出，新安排实现与国际市场的无缝接轨，惟仍有证券商盼当局施以援手，支持券商系统升级。

市场参与度未因天气减弱

在已启动的7次恶劣天气交易中，大市成交金额显示市场参与度未有因为天气影响而减弱，首次启动于去年11月14日，成交额为1,733亿元。随着市场参与者逐渐适应，在今年9月23日的「桦加沙」袭港当日，成交金额高达2,945亿元，为7次中最高，其余5次恶劣天气交易日的成交额，也维持在2,294亿至2,887亿元的活跃水平。

港股恶劣天气不停市表现

日期 天气 恒指变动（%） 成交金额（元） 2025年9月24日 8号至10号风球 +1.4 2887亿 2025年9月23日 8号风球 -0.7 2945亿 2025年9月8日 8号风球 +0.9 2860亿 2025年8月14日 黑色暴雨 -0.4 2701亿 2025年8月5日 黑色暴雨 +0.7 2294亿 2025年7月29日 黑色暴雨 -0.2 2670亿 2024年11月14日 8号风球 -2.0 1733亿

助提高正面形象及竞争力

香港证券与期货专业总会副会长叶汉德接受查询时称，从直接收入角度来看，这个措施并没有直接带来太多实质成效，虽然在恶劣天气日开市避免单日数千亿元成交额的损失，但对港股全年总成交额影响不大。惟他强调，此安排实现与国际市场的无缝接轨，让香港市场多一个宣传点，提高香港正面形象及竞争力。

按照港交所官网指出，恶劣天气不停市安排将确保本地、内地及国际投资者在任何天气情况下，都能够于香港交易时间内因应全球市场发展，包括在指数调整日，如常进行交易及风险管理。

部分券商远程系统有待提升

本地中小券商一直被视为落实「恶劣天气不停市」的重要市场参与者，叶汉德坦言，经过一年磨合，业界已逐渐接受并适应恶劣天气不停市，并作出相关安排。而今年3月底，港交所已宣布所有市场参与者均已申报全面准备就绪，承诺在恶劣天气下履行包括结算责任及监管申报在内的日常营运规定。港交所回应查询时表示，自去年实施「恶劣天气交易安排」以来，香港已经历多次恶劣天气下不停市，期间证券市场及衍生产品市场运作顺畅有序，港交所将继续致力提升市场基础设施和交易机制，与所有市场参与者及持份者紧密合作，共同提升香港市场的国际吸引力和竞争力。

回顾今年9月超强台风「桦加沙」袭港的极端情况，叶汉德表示，庆幸未接获会员涉及人身安全事故反馈，但鼓励公司与员工自行讨论并制定明确的新工作指引，以减少争议。他进一步指出，部分中小型券商远程系统流畅度仍有待提升，若能获得政府相关补贴协助系统升级，预期能进一步减少劳资冲突。

