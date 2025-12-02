港股24小时交易呼声高 业界倡先延长收市至6时 需防系统负荷等风险

港股今年表现强劲，截至11月中旬，恒指累计涨幅超过3成，首10个月日均成交额达2,582亿元，较去年同期增长1倍。作为国际金融中心，香港持续透过制度创新推动资本市场高质量发展，近期美国纳斯达克交易所、纽约证券交易所等国际主要市场计划推行24小时交易或延长交易时间下，香港市场也出现类似呼声，建议跟随24小时交易的国际大趋势。有分析指，香港落实24小时交易或延长交易措施，须顾及市场风险和各大投资者，建议可分阶段延长交易时间，期间进行全面风险评估与监控。

纳斯达克明年将24小时交易

越来越多国际市场决定延长交易时间，纳斯达克预告将于明年实施24小时交易，纽交所亦计划将其Arca电子交易所交易时间延长至每日22小时；伦敦证券交易所也传在研究推行24小时交易；东京证券交易所更于去年11月起将交易结束时间延长30分钟。在此背景下，会计师事务所德勤于今年的《施政报告》建议书中提出，香港可分阶段延长交易时间：首先将收市时间延至傍晚6时，使其与欧洲早市重叠，待系统、风险管理及监管框架完善后，再逐步推进至24小时交易，以吸引更多国际投资者。

越来越多国际市场决定延长交易时间，纳斯达克预告将于明年实施24小时交易。

香港投资基金公会回应指，香港作为国际金融中心及基金管理枢纽，为保持竞争力并持续吸引国际资金，有必要紧贴全球交易模式的转变，同时在本港正发展成为国际虚拟资产中心的背景下，探讨延长交易时间可行性，并了解其是否有助进一步配合国际市场发展步伐及投资者需求，属大势所趋。

国际主要交易所交易时间

国家或地区 交易所 交易时间 香港 港交所 09:30至12:00；13:00至16:00 中国 上交所和深交所 09:30至11:30；13:00至15:00 日本 东京证券交易所 08:00至10:30；11:30至14:30 新加坡 新加坡交易所 09:00至12:00；13:00至17:00 韩国 韩国交易所 08:00至14:20 台湾 台湾交易所 09:00至13:30 美国* 纽交所、纳交所及美国证券交易所 21:30至04:00（夏令）；22:30至05:00（冬令） 法国 泛欧交易所 16:00至00:30 德国 德意志交易所 16:00至00:30 英国 伦敦交易所 15:00至23:30（夏令）；16:00至00:30（冬令） *美国有盘前及盘后交易时间 注：交易时间以香港时间计

助扩大投资者基础 增流动性

有市场人士亦指，本港金融市场延长交易时间或实行24小时交易，有助扩大投资者基础，涵盖欧美等更多时区的国际投资者；其次能够增强流动性，预计将直接带动成交金额增长，有助缩窄买卖差价，更准确反映公司价值；以及投资者可于全球经济数据发布或重大事件发生时迅速作出反应；另一关键效益是还能推动现有7x24小时交易的数码资产与传统金融产品结合，助力香港发展成数码资产创新中心。

然而，推行24小时交易也伴随潜在风险，财库局、证监会及港交所均曾于公众场合强调，推行24小时交易需全面考虑市场运作、系统负荷及风险管理等因素。

港交所：各方达共识才推进

港交所回应今次查询时表示，对所有便利投资者的建议持开放态度，但延长交易时间会对整个市场带来影响和挑战，必须在所有市场参与方（包括券商、投资者、上市公司、托管机构等）达成共识的前提下才能推进。

港交所行政总裁陈翊庭早前于业绩会上指出，若实施24小时交易，现行依靠数小时间隔修复问题的机制将难以维持，一旦出现技术或运作故障，或难有修正余地。针对相关风险，市场人士建议采取分阶段延长策略，并于各阶段进行全面风险评估与监控。同时可借助科技手段，如自动化交易系统与实时监控工具，以降低潜在风险。

延长交易对零售基金有影响

投资基金公会则建议开展可行性研究，全面评估市场供求、成本效益等方面对市场参与者的影响，并同时审慎考虑香港的市场独特性，包括如何对接其他市场交易时间，以及与中国内地市场的紧密互联性。

公会认为，延长交易时间将对零售基金的交易、结算流程、估值及营运带来影响，如现行基金一般根据收市后资产净值计价，若延长交易时间，须检视相应机制。

记者：关纪红



